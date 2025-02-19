Гасперіні: Лукман — один із найгірших пенальтистів, яких я бачив за життя

Керманич Аталанти прокоментував поразку від Брюгге.

Бергамаська Аталанта напередодні в матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА поступилась бельгійському Брюгге на власному полі та вилетіла з турніру.

Аталанта — Брюгге 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Богині" Джан П’єро Гасперіні прокоментував виступ власної команди.

"Мені не сподобалось вилучення Толоя, це поганий епізод, нерви не повинні виходити з-під контролю. Аталанта з почуттям гідності вилетіла з цієї Ліги чемпіонів, ми зіграли дуже хороші матчі в основному раунді проти Реала та Арсеналу, а ці дві гри проти Брюгге стали результатом епізодів, які пустили розвиток дуелі не в правильному для нас напрямку.

Лукман не повинен був бити пенальті, він один із найгірших пенальтистів, яких я бачив за життя. Потім гра трохи заспокоїлась, але це теж було не дуже добре для нас. Суперники були повністю в порядку, забили кілька гарних голів, особливо третій.

Перший тайм закінчився з рахунком 0:3, але це не зупиняло Брюгге. Футбол складається і з поразок також, тим паче, це — Ліга чемпіонів. Зараз ми будемо більш зосереджені на чемпіонаті.

Усе вирішили епізоди. Суперники гарно зіграли під час першого гола, але наша команда правильно зреагувала. А от у ситуації з другим м’ячем ми виглядали, як розгублені курчата в обороні. Було непросто грати проти цієї команди. Підсумковий результат завжди залежить від того, скільки ти забиваєш.

Зрозуміло, що ми повинні продовжувати грати далі. Хлопці повинні грати з цим духом. Ми добре зіграли в цій кампанії, забивали багато голів, ми були найкращою атакою протягом тривалого часу, зараз ми багато створюємо, але у нас стало трохи менше забитих м’ячів. Це такий момент, ми повинні його прийняти", — заявив італійський фахівець.

У наступному раунді змагань бельгійський Брюгге зіграє проти французького Лілля або бірмінгемської Астон Вілли, що має визначити жеребкування.