Аталанта — Брюгге 1:3 Відео голів та огляд матчу 18.02.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 18 лютого 2025 року.

На Стадіо ді Бергамо відбувся матч-відповідь 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25, в якому Аталанта вдруге поступилася Брюгге та залишила турнір.

Бельгійський колектив забезпечив собі перевагу у три м'ячі ще до перерви, не залишивши бергамаскам майже ніяких шансів на потенційний камбек.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Брюгге у рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Аталанта — Брюгге 1:3 (перший матч — 1:2)

Голи: Лукман, 46 — Тальбі, 3, 27, Жутгла, 45+3

На 61-й хвилині Лукман не реалізував пенальті (сейв Міньйоле)

Аталанта: Карнесеккі — Толой, Джимсіті, Колашинац (Пош, 77) — Куадрадо (Белланова, 75), де Рон, Едерсон (Брешіаніні, 83), Дзаппакоста — Пашалич (Лукман, 46) — Де Кетеларе, Ретегі (Самарджич, 75)

Брюгге: Міньйоле — Сейс, Ордоньєс, Мехеле, Де Кейпер — Тальбі (Сіке, 54), Яшарі, Ванакен, Оньєдіка, Цоліс (Нільсен, 75) — Жутгла (Нільссон, 86)

Попередження: Колашинац, Джимсіті, де Рон — Оньєдіка, Цоліс, Де Кейпер, Нільссон

Вилучення: Толой, 87