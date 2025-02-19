Трубін — найгірший гравець матчу Бенфіка — Монако за версіями WhoScored і Sofascore

Далекий від ідеального виступ українця не завадив "орлам" дістатися наступного раунду.

Відомі статистичні портали WhoScored і Sofascore оцінили виступи гравців Бенфіки й Монако в матчі-відповіді 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

Бенфіка — Монако 3:3 Відео голів та огляд матчу 18.02.2025

Голкіпер господарів поля Анатолій Трубін перебував на полі від стартового до фінального свистка, пропустивши три голи. WhoScored і Sofascore визнали 23-річного українця найгіршим гравцем поєдинку на Ештадіу да Луж у Лісабоні.

Нагадаємо, що завдяки перемозі з рахунком 1:0 у Монако тижнем раніше Бенфіка дісталася наступного раунду оновленого єврокубка, де має зустрітися з Ліверпулем або Барселоною.

У ході поточної кампанії в усіх турнірах Трубін взяв участь у 35 матчах, пропустив 34 голи й 16 разів зберіг свої ворота "сухими". Раніше Анатолій прокоментував подолання Монако в Лізі чемпіонів.