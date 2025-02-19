Лаже: Барселона чи Ліверпуль? Мене більше турбує Боавішта

Керманич Бенфіки прокоментував нічию проти Монако.

Лісабонська Бенфіка напередодні в матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА зіграла внічию проти французького Монако на власному полі, але вийшла до наступного етапу змагань за сумою двох матчів.

Бенфіка — Монако 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "орлів" Бруну Лаже прокоментував виступ власної команди.

"Початок гри був збалансованим, ми заслужено повели в рахунку, але після їхнього голу нам стало дуже важко. Ми намагались виправити ситуацію в перерві, але Монако зробив рахунок 1:2, і нам довелося змінюватись.

Вони вже використовували схему з трьома центральними захисниками та з півзахисником, який опускався назад за м'ячем, і оскільки ми контролювали цю позицію в першому таймі, ми повернулись на поле після перерви з тією ж стратегією.

Але Монако грає з великою кількістю людей в центрі поля, і їм це вдавалось краще за нас. Команда відреагувала, уболівальники відреагували разом із нею, і це їхня велика заслуга, що команда почала пресингувати по-іншому, змушуючи суперника напружуватись, і зрештою забила три голи цього вечора.

Самуель Даль зіграв дуже добре. У володінні м'ячем він грав на фланзі, у середньому блоці — інсайда, а в захисті він був у п'ятірці захисників, ми реалізували його інтелект в тактичному плані.

Це Ліга чемпіонів, наші суперники — дуже сильна команда, вони шукають багато боротьби, і це було великою заслугою, що нам удалось вивести їх із рівноваги, забити і пройти далі у змаганні.

Дуже важливо вийти до 1/8 фіналу, адже це — престиж для клубу і для наших гравців. Бенфіка вже двічі вигравала цей турнір. Вихід до останньої вісімки — це ще одне досягнення для Бенфіки, це важливий момент, і наша амбіція — пройти якомога далі у змаганнях.

Але зараз ми зосереджені на внутрішніх змаганнях, на Боавішті та Бразі, на чемпіонаті та Кубку Португалії.

Наступний суперник? Я знаю Барселону, і я також дуже добре знаю Ліверпуль, тож у мене немає фаворитів. Зараз я повинен думати про Боавішту, у якої новий тренер, нові підписання, і я повинен швидко зрозуміти, як грає Боавішта, щоб ми могли виступати на хорошому рівні", — заявив португальський фахівець.

У наступному раунді змагань лісабонська Бенфіка зіграє проти англійського Ліверпуля або каталонської Барселони, що має визначити жеребкування.