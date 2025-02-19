Трубін прокоментував подолання Монако в Лізі чемпіонів

Голкіпер Бенфіки залишив допис у соціальних мережах після єврокубкової гри.

Лісабонська Бенфіка напередодні в матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА зіграла внічию проти французького Монако на власному полі, але вийшла до наступного етапу змагань за сумою двох матчів.

Бенфіка — Монако 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "орлів" Анатолій Трубін прокоментував виступ власної команди.

"Кожна гра в Лізі чемпіонів запам'ятовується, і сьогоднішній день не став винятком.

Це була важка гра, далека від ідеалу. Тому, як завжди, треба зосередитись на подальшій роботі. Попереду 1/8 фіналу — новий рівень, нові відчуття", — заявив український виконавець.

У наступному раунді змагань лісабонська Бенфіка зіграє проти англійського Ліверпуля або каталонської Барселони, що має визначити жеребкування.