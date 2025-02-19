Бенфіка — Монако 3:3 Відео голів та огляд матчу 18.02.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 18 лютого 2025 року

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка влаштувала гольову перестрілку з Монако, за підсумками якої португальський клуб пройшов до наступної стадії.

Обидві команди записали на свій рахунок по три забиті м'ячі, але Анатолій Трубін і компанія пройшли далі за рахунок мінімальної перемоги в першому поєдинку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бенфіка — Монако у рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:



Бенфіка — Монако 3:3 (перший матч – 1:0)

Голи: Актюркоглу, 22, Павлідіс, 76, Кекчю, 84 — Мінаміно, 32, Бен Сегір, 51, Іленіхена, 81



Бенфіка: Трубін — Араужу, Сілва, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Баррейру, Кекчю (Регу, 87) — Шельдеруп (Даль, 58), Павлідіс (Белотті, 88), Актюркоглу (Амдуні, 57).



Монако: Маєцькі — Сінго, Мавісса (Іленіхена, 80), Керер — Дьятта, Камара, Мінаміно (Мішаль, 87), Кайо Енріке (Уаттара, 80) — Акліуш, Емболо (Бірет, 65), Бен Сегір.



Попередження: Баррейру, Амдуні — Акліуш