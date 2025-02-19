Бенфіка з Трубіним вибила Монако з Ліги чемпіонів

Команда Бруну Лаже двічі відігравалась за ходом другого тайму дуже яскравого домашнього поєдинка.

Майже тиждень минув від моменту, коли ми спостерігали за першою частиною протистоянь у попередньому раунді плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА — одному з численних нововведень поточного розіграшу змагань. І майже в кожній дуелі при цьому командам удалось зберегти інтригу на належному рівні до матчі-відповідей. Зокрема, напруженою вийшла тоді дуель у Монако поміж місцевим однойменним клубом та лісабонською Бенфікою, за якою українські фанати дуже ретельно спостерігають із ціликом зрозумілих причин.

"Орли" перемогли на чужому полі — це вже заявка на вихід до наступного раунду. Але зробили це з мінімальним рахунком (1:0) навіть за умов гри в меншості з боку суперників упродовж останньої пів години ігрового часу. Тож невизначеність і досі зберігалась, бо перед "монегасками" тепер була доволі прозора ситуація й відповідні цілі, а господарям Да Луж свою стратегію на гру доводилось усе ж таки обирати наново.

Невідомо, на що прагнула зробити акцент Бенфіка, проте доволі швидко ми побачили всі недоліки її оборони, про які не говорить хіба що лінивий. Там на перші обов’язків Трубіна рятувати власні ворота довго очікувати не довелось, і хоча б у моменті з ударом Діатта з правого кута воротарського український голкіпер реально кинувся на допомогу власній команді. Проте це був лише стартовий вибух активності Монако, який завершився відносно швидко, після чого "орли" отримали шанси показати себе в атаці.

Користуватись ними вони не надто й поспішали, проте все одно забили першими в цій грі. Посеред тайму простріл Павлідіса з лівого флангу штрафного на дальній у порожні ворота перевів Актюркоглу. Проте цей факт "монегасків" не надто засмутив, бо глобально завдання не змінювалось — у будь-якому випадку треба було б перемагати на чужому полі. А тут ще й рясний, можливо — навіть аж занадто, лісабонський дощ окропив палких господарів, і ті знову пішли на захист власних воріт.

І знову почали сипатись моменти на володіння Трубіна, якого одного разу навіть ліва стійка врятувала після удару Емболо, однак українець усе ж таки пропустив. Не накрили на лівому фланзі його штрафного ні того-таки Емболо знову, ані Мінаміно, який завершував скидання партнера в ближній кут, на що зреагувати було аж надто важко.

Яскравим та емоційним вийшов перший тайм, а другий — та й поготів. Дощ за перерву залишив небо над стадіоном Да Луж, але м’яч почав літати газоном настільки швидко, що й без того проблемний захист обох команд отримав на свою голову нові виклики. Як показав час, упоратись із ними жоден із колективів так і не зумів, проте остаточна перемога залишилась за "орлами".

Однак Монако боровся до останнього й дуже завзято, про що може свідчити лишень той факт, що команда Аді Гюттера двічі виходила вперед за рахунком після перерви. Не обійшлось і без хиби Трубіна — до удару в дотик від Бен-Сегіра на завершення прострілу Акліуша з правого флангу питань не було, бо там знову захисники дали пробити. А от удар від свіжого Іленіхени наприкінці гри на лівому краю штрафного українець таки мав брати. Хоча й там жодного моменту б не було, якби не програна Отаменді боротьба в центрі поля.

Проте Бенфіка, яку все ж таки підганяли йти вперед рідні фанати, знайшла в собі сили відповісти на обидва ці пропущені м’ячі. Так само — за рахунок чужих помилок у захисті. Спочатку капітан Керер у центрі власного штрафного зрізав Еурснеса, після чого Павлідіс оформив черговий м’яч, поклавши удар із пенальті в правий кут, а вже тоді, коли Монако повірив у овертайми, своє слово сказав і Кекчю, завершивши подачу Каррераса з лівого вектору атаки. Проте напруга залишалась до останнього в цій грі.

Фінальний свисток шведського арбітра Гленна Нюберга відправив до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА лісабонську Бенфіку, тоді як для французького Монако участь у змаганні добігла до завершення.— Монако 3:3 (перший матч – 1:0)Актюркоглу, 22, Павлідіс, 76, Кекчю, 84 — Мінаміно, 32, Бен Сегір, 51, Іленіхена, 81Трубін — Араужу, Сілва, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Баррейру, Кекчю (Регу, 87) — Шельдеруп (Даль, 58), Павлідіс (Белотті, 88), Актюркоглу (Амдуні, 57).Маєцькі — Сінго, Мавісса (Іленіхена, 80), Керер — Дьятта, Камара, Мінаміно (Мішаль, 87), Кайо Енріке (Уаттара, 80) — Акліуш, Емболо (Бірет, 65), Бен Сегір.Попередження: Баррейру, Амдуні — Акліуш