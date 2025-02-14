Доннарумма, Вінісіус та Гірассі — у збірній тижня Ліги чемпіонів

14 лютого 2025

Джанлуїджі Доннарумма, Getty Images

До символічної команди потрапили по два представники Реалу, ПСЖ, Боруссії Д та Феєнорда.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував символічну збірну тижня за підсумками перших матчів 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

До кращих увійшли по два представники Реала, ПСЖ, Боруссії Д та Феєнорда. Доповнили список гравці Баварії, Ювентуса та Бенфіки.

Символічна збірна тижня Ліги чемпіонів: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ) – Джайро Рід (Феєнорд), Дайот Упамекано (Баварія), Федеріко Гатті (Ювентус), Даніель Свенссон (Боруссія Д) – Ігор Пайшан (Феєнорд), Вітінья (ПСЖ), Джуд Беллінгем (Реал), Вінісіус Жуніор (Реал) – Вангеліс Павлідіс (Бенфіка), Серу Гірассі (Боруссія Д).

Нагадаємо, найкращим гравцем тижня Ліги чемпіонів було визнано нападника дортмундської Боруссії Серу Гірассі.

Матчі-відповіді 1/16 фіналу турніру пройдуть 18-19 лютого.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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