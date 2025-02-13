Тюрпен встановив новий рекорд для арбітрів у Лізі чемпіонів за кількістю призначених пенальті

Француз любить вказувати на позначку.

Французький арбітр Клеман Тюрпен, який обслуговував перший матч стикового раунду Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та мадридським Реалом, встановив новий рекорд для арбітрів турніру за кількістю призначених пенальті. Про це повідомляє RMC Sport.

На 77-й хвилині зустрічі Тюрпен призначив пенальті у ворота "вершкових", який впевнено реалізував Ерлінг Голанд.

Цей 11-метровий став для французького арбітра 29-м у 53 проведених матчах в рамках Ліги чемпіонів. У середньому суддя призначає по 0,55 пенальті за зустріч. Таким чином, Тюрпен обійшов свого німецького колегу Фелікса Бриха, який призначив 28 11-метрових у 69 матчах.