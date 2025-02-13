Гірассі — найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів

Форвард "джмелів" провів потужний матч в Лісабоні.

Нападника дортмундської Боруссії Серу Гірассі визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

28-річний гвінеєць забив гол та віддав гольову передачу в матчі зі Спортінгом (3:0).

Друге місце в голосуванні посів вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор, який зробив дві результативні передачі у матчі з Манчестер Сіті (3:2).

Третім став форвард Бенфіки Евангелос Павлідіс, який забив переможний гол у грі з Монако (1:0), четвертим — автор єдиного голу у матчі Феєнорд — Мілан (1:0) Ігор Пайшао.