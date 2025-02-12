УЄФА планує провести фінал Ліги чемпіонів у США

12 лютого 2025

Getty Images

Це може статися у 2033 році.

Декілька матчів Ліги чемпіонів у 2033 році, включаючи фінал єврокубкового турніру, можуть пройти в США. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, УЄФА планує укласти нову угоду про комерційні права з американською компанією Relevent Sports на клубні турніри з 2027 року.

Relevent Sports належить власнику Маямі Долфінс Стівену Россу, який вже давно намагається домогтися можливості проводити великі європейські матчі в США.

Ще у квітні минулого року була інформація, що УЄФА розгляне можливість внесення змін до своєї політики, яка забороняє проведення матчів єврокубків на інших континентах.

Таким чином, УЄФА не має наміру продовжувати договір з компанією TEAM Marketing, співпраця з якою триває 30 років. Через це Лігу чемпіонів може чекати ребрендинг, зокрема заміна м'яча та музичного супроводу.

Джерело: The Independent

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