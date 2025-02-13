Кейн встановив рекорд Баварії в Лізі чемпіонів

13 лютого 2025

Гаррі Кейн, getty images

Англієць продовжує вражати мюнхенську публіку.

В рамках першого матчу стикового раунду Ліги чемпіонів Баварія на виїзді здолала Селтік (2:1). Переможним голом за "ротен" відзначився нападник Гаррі Кейн.

Таким чином, форвард мюнхенського клубу взяв безпосередню участь у 20 голах (15 забитих м'ячів та 5 результативних передач) у перших 20 матчах за німецький клуб у рамках Ліги чемпіонів. Це більше, ніж у будь-якого іншого гравця в історії Баварії в перших 20 іграх Ліги чемпіонів.

Цього сезону Гаррі Кейн відіграв за Баварію 29 матчів, забив 29 голів та віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Кейн не має наміру залишати Баварію.

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