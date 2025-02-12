Брюгге завдяки пенальті в компенсований час вирвав сенсаційну перемогу над Аталантою

Бельгійський клуб зумів здивувати команду Джан П'єро Гасперіні.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Брюгге приймав на своєму полі Аталанту.

Рахунок у матчі було відкрито вже на 15-й хвилині на користь господарів завдяки зусиллям Блана, але ще до перерви бергамаски повернули паритет на табло після гола Пашалича.

Долю цього протистояння визначив забитий м'яч у компенсований до другого тайму час: Нільссон успішно реалізував пенальті та приніс Брюгге доволі несподівану перемогу над італійським фаворитом.

Брюгге — Аталанта 2:1

Голи: Жутгла Блан, 15, Нільссон, 90+4 (пен) - Пашалич, 41

Брюгге: Міньйоле — Сейс, Ордоньєс, Мехеле, Де Кейпер — Яшарі, Оньєдіка — Тальбі (Сіке, 86), Ванакен, Цоліс (Густаф Нільссон, 70) — Жутгла Блан (Ветлесен, 86)

Аталанта: Патрісіу — Пош (Толой, 71), Гін, Джимсіті — Белланова (Самарджич, 63), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста (Палестра, 86) — Пашалич (Куадрадо, 63) — Де Кетеларе, Ретегі (Брешіаніні, 71)

Попередження: Куадрадо, Гін