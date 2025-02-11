48 голів у 48 матчах Ліги чемпіонів: Голанд наздогнав Шевченка та Ібрагімовича

І це лише у 24 роки!

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Манчестер Сіті зустрівся на власному полі з мадридським Реалом.

Рахунок у цьому протистоянні було відкрито на 19-й хвилині після того, як зірковий форвард "містян" Ерлінг Голанд відгукнувся на передачу Йошко Гвардіола та розстріляв ворота Тібо Куртуа.

Зазначимо, що для Голанда цей гол став 48-м у 48-и проведених матчах в рамках Ліги чемпіонів УЄФА.

Таким чином, 24-річний норвежець наздогнав українця Андрія Шевченка (48 голів у 100 матчах) та шведа Златана Ібрагімовича (48 голів у 128 матчах) у списку найкращих бомбардирів в історії найпрестижнішого єврокубкового турніра (без урахування кваліфікаційних поєдинків).

Найкращі бомбардири в історії основного раунду Ліги чемпіонів:

Найкращі бомбардири в історії Ліги чемпіонів з урахуванням матчів у кваліфікаційних раундах:

Слідкуйте за ключовими подіями матчу Ман Сіті — Реал Мадрид в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.