48 голів у 48 матчах Ліги чемпіонів: Голанд наздогнав Шевченка та Ібрагімовича

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Манчестер Сіті зустрівся на власному полі з мадридським Реалом.
Рахунок у цьому протистоянні було відкрито на 19-й хвилині після того, як зірковий форвард "містян" Ерлінг Голанд відгукнувся на передачу Йошко Гвардіола та розстріляв ворота Тібо Куртуа.
Зазначимо, що для Голанда цей гол став 48-м у 48-и проведених матчах в рамках Ліги чемпіонів УЄФА.
Таким чином, 24-річний норвежець наздогнав українця Андрія Шевченка (48 голів у 100 матчах) та шведа Златана Ібрагімовича (48 голів у 128 матчах) у списку найкращих бомбардирів в історії найпрестижнішого єврокубкового турніра (без урахування кваліфікаційних поєдинків).
Найкращі бомбардири в історії основного раунду Ліги чемпіонів:
Найкращі бомбардири в історії Ліги чемпіонів з урахуванням матчів у кваліфікаційних раундах:
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