ПСЖ легко розібрався з Брестом в першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів

Команда Луїса Енріке відправила у ворота супротивника три м'ячі.

В першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен відправився у гості до іншого представника французької Ліги 1 — Бреста. Луїс Енріке вирішив залишити в запасі Хвічу Кварацхелію, тоді як в атаці з'явились Бредлі Барколя, Дезіре Дуе та Усман Дембеле.

З перших хвилин гості заволоділи територіальною перевагою й намагались знайти слабкі сторони захисту супротивника. Перший небезпечний момент виник після 15 хвилин гри, коли Невеш пробив з декількох метрів — Бізот впорався, а згодом пробивав ще й Дембеле — після рикошету м'яч пішов на кутовий. Після перегляду повтору арбітр запевнився, що в тому епізоді Ліс-Мелу зіграв рукою. Вітінья впевнено реалізував пенальті. 0:1.

Парі Сен-Жермен мав ще декілька непоганих підходів, але дійсно уваги варта гра Бреста наприкінці першого тайму. Спочатку Сіма прокинув м'яч повз Пачо, вирвався на побачення з Доннаруммою, але затягнув з ударом і Пачо його наздогнав. Трошки пізніше Сіма пробив головою після подачі з кутового, але стійка врятувала парижан.

Здавалось, що господарі можуть встановити паритет, але Усман Дембеле протягнув м'яч в чужий штрафний, не зустрів спротив та пробив низом в ближній кут. 0:2. Команди пішли відпочивати за впевненої переваги гостей.

На початку другого тайму гаряче було в штрафному майданчику Парі Сен-Жермен. Бретонці тиснули й намагались забити. Сіма проби двічі з меж чужого штрафного, але спочатку м'яч влучив в Маркіньоса, а після цього врятував Доннарумма. У відповідь Дембеле шикарним пасом знайшов Барколя, а той викотив на порожні ворота Дуе — Дезіре легко влучив. Втім. було зафіксовано офсайд.

А ось в середині тайму все відбулось по-справжньому. Дембеле підхопив м'яч на вході в чужий штрафний та прошив Бізота. 0:3. В час, що залишився Брест намагався забити хоча б один м'яч, а команда Луїса Енріке класно почувала себе на вільному просторі, втім рахунок більше не змінювався. Фінальний свисток зафіксував перемогу ПСЖ за рахунком 3:0.

Брест - ПСЖ 0:3

Голи: Вітінья, 21 (пен), Дембеле, 45, 66

Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Кулібалі, Айдара — Камара, Ліс-Мелу, Маньєтті (Фернандеш, 64) — Февр (Думбія, 72), Ажорк, Сіма (Самба Бальде, 63)

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Пачо, Маркіньйос, Мендеш — Руїс, Вітінья, Невеш — Дуе (Кварацхелія, 68), Дембеле (Рамуш, 81), Баркола (Лі Кан Ін, 76)

Попередження: Шардонне — Барколя