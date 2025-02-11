Гірассі відзначився результативною дією в кожному з дев'яти матчів у Лізі чемпіонів-2024/25

Гвінеєць став лідером Боруссії Дортмунд після переходу із Штутгарта.

Центральний нападник Боруссії Дортмунд Серу Гірассі відзначився голом та асистом у виїзному матчі проти Спортінга в Лісабоні (1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів).

Таким чином 28-річний гвінеєць продовжив свою серію з результативних дій у ЛЧ УЄФА-2024/25 до дев'яти поєдинків.

Раніше, на основному етапі оновленого єврокубка, Гірассі забив у ворота Брюгге, Селтіка (х2), Динамо Загреб, Барселони (х2), Болоньї та Шахтаря (х2), а також віддав гольову передачу в матчах проти мадридського Реала й Штурма.

Гірассі також повторив бомбардирське досягнення Роберта Левандовські та Ерлінга Голанда в якості гравця Боруссії Дортмунд. Перший відзначився десятьма голами за "чорно-жовтих" у ЛЧ-2012/13, тоді як другий — у ЛЧ-2020/21.

Загалом на рахунку Серу тепер 19 голів і шість асистів у 28-ми матчах усіх турнірів поточної кампанії.