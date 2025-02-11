Тренер Бреста: Ми 40 років не обігрували ПСЖ

11 лютого 2025

Ерік Руа, УЄФА

Сьогодні команди зійдуться в стиковому матчі ЛЧ.

Головний тренер Брест Ерік Руа висловився перед матчем з Парі Сен-Жермен в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми запустили проєкт "Місія нездійсненна" два дні тому. Ми бачили Тома Круза в Парижі, тому не зможемо розраховувати на нього. На нас чекає серйозне випробування.

Брест 40 років не обігравав ПСЖ. Нам не потрібна додаткова мотивація. У таких матчах гравці можуть зачепитися. Буде здорово, якщо зможемо перервати серію без перемог. Невдала статистика особистих зустрічей ще не говорить про те, що ми заздалегідь програли", – розповів Руа.

Матч розпочнеться о 19:45 за Києвом. Слідкувати за подіями зустрічі можна в онлайн-трансляції на Football.ua.

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