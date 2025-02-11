Брест — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 11.02.2025

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою на стадіоні Стад де Рудуру зустрінуться Брест та Парі Сен-Жермен.

ВІВТОРОК, 11 ЛЮТОГО, 19:45. СТАД ДЕ РУДУРУ, ГЕНГАМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІРФАТ ПЕЛЬТО (БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Брест став однією з головних сенсацій не лише минулого сезону у європейському футболі, коли скромній команді вдалося кваліфікуватися до Ліги чемпіонів, а й можна сміливо сказати, що також цієї кампанії. У певний момент, коли дозволяв рівень суперників, підопічні Еріка Руа навіть розташовувалися у верхній частині турнірної таблиці найпрестижнішого єврокубка, проте фінішувати у вісімці найкращих французькому колективу все-таки не вдалося.

Тепер на гравців Бреста чекає французьке дербі у стикових матчах плей-оф ЛЧ. Безперечно, можна сказати, що ПСЖ — це далеко не той суперник, якого б хотів бачити колектив Руа в 1/16 фіналу єврокубка. Особливо якщо поглянути на історію особистих зустрічей, то парижанам систематично вдавалося добувати переможні результати проти Бреста. Як же ж буде цього разу? Чи є шанси на сенсацію?

У Парижі, у свою чергу, продовжує щиро мріяти про поки що недосяжну мету у вигляді "вухатого" трофею. Дивлячись на результати команди Луїса Енріке під час основного раунду Ліги чемпіонів, на даний момент здається, що ці мрії доведеться відкласти як мінімум до наступного сезону. І хоч ПСЖ вдалося наприкінці реабілітуватися і продемонструвати кілька вражаючих виступів, як проти Манчестер Сіті, але факт залишається фактом: ніхто не чекав побачити французького гегемона серед учасників стикових матчів ЛЧ, але це все ж сталося.

З іншого боку, ПСЖ як ніколи пощастило з жеребом. Багато хто жартує про відсутність інтриги у французькій Лізі 1, де у паризького гранда немає жодних проблем на вершині харчового ланцюга. Можна сказати, що до матчів 1/16 фіналу підопічні Енріке ментально можуть підходити як до регулярного туру чемпіонату, хоча якщо у внутрішній першості є право на помилку, то в Лізі чемпіонів за кожну помилку доведеться дорого платити.

За версією букмекерів, фаворитами цього протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час пропонується коефіцієнт 1,40, тоді як потенційний успіх Бреста оцінюється показником 7,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,20.