Спортінг Лісабон — Боруссія Дортмунд. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 11.02.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 11 лютого, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Лісабоні зустрінуться місцевий Спортінг і дортмундська Боруссія.

ВІВТОРОК, 11 ЛЮТОГО, 22:00. ЕШТАДІУ ЖОЗЕ АЛВАЛАДЕ, ЛІСАБОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКОС (НОРВЕГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після відходу Рубена Аморіма до Манчестер Юнайтед лісабонський Спортінг набрав лише один заліковий бал у чотирьох матчах основного етапу Ліги чемпіонів, але з 11-ма очками все одно вийшов до плей-оф оновленого єврокубка з 23-ї сходинки турнірної таблиці. У восьмому турі "леви" під керівництвом Руя Боржеша зіграли внічию з Болоньєю на власному полі (1:1).

Боруссія Дортмунд 1/16 фіналу плей-оф дісталася значно спокійніше. "Чорно-жовті" після звільнення Нурі Шахіна завершили основний етап турніру під керівництвом Майка Тулльберга, розібравшись вдома з донецьким Шахтарем (3:1). Минулорічний фіналіст ЛЧ у восьми поєдинках набрав 15 залікових балів, фінішувавши десятим у турнірній таблиці.

Дебютний матч під керівництвом Ніко Ковача виявився для Боруссії невдалим. Двічі пропустивши в другому таймі домашнього поєдинку з Штутгартом у Бундеслізі минулої суботи, дортмундці зуміли відповісти своїм голом лише раз, аж вп'яте поспіль залишившись без перемоги на власному полі в чемпіонаті Німеччини. "Чорно-жовті" йдуть 11-ми після 21-го туру, відстаючи від топ-4 на сім очок.

Спортінг минулої п'ятниці гостював у чемпіонаті Португалії в Порту й втратив важливі три залікових бали. Лісабонці відкрили рахунок у першому таймі, але в компенсований час другої половини зустрічі дозволили супернику відновити паритет. Після 21-го туру "леви" лідирують і мають чотири очки переваги над Бенфікою, що йде другою.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Руя Боржеша. Так, на перемогу Спортінга можна поставити з коефіцієнтом 2.28, тоді як потенційний успіх Боруссії оцінюється показником 3.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Руй Боржеш, головний тренер Спортінга: "Боруссія — чудова команда, як виграючи, так і програючи. Відбулася зміна тренера, і, на мою думку, системи. Там багато гравців із минулого сезону, які дійшли до фіналу ЛЧ. Зараз вони мають нові ідеї, за які будуть чіплятися".

Ніко Ковач, головний тренер Боруссії: "Ми очікуємо на спекотну атмосферу й сильного суперника. Я переконаний, що ми впораємося, якщо будемо грати командно. Розвиток Дьокереша фантастичний, але гратиме не він один, а Спортінг — лідер у Португалії, тож ми маємо бути напоготові".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Спортінг Лісабон: Р. Сілва — Фреснеда, Діоманде, Інасіу, Рейс — Кенда, Ж. Сімойнш, Моріта, Араужо — Дьокереш, Трінкан

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Антон, Шлоттербек, Свенссон — Джан, Гросс — Адеємі, Брандт, Гіттенс — Гірассі

Не зіграють: Юльманн, П. Гонсалвеш, Н. Сантуш, Катаму — Бенсебаїні, Нмеча

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