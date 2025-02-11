Манчестер Сіті — Реал Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 11.02.2025

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою на стадіоні Етіхад зустрінуться місцевий Манчестер Сіті та мадридський Реал.

ВІВТОРОК, 11 ЛЮТОГО, 22:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Протистояння, яке стало справжньою класикою найпрестижнішого єврокубкового турніру за останні десять років. Хтось скаже, що щорічні матчі Манчестер Сіті та мадридського Реала добряче встигли набриднути. З іншого боку, у цих поєдинках фактично завжди є інтрига, в якій би формі не знаходилися команди. Втім, цього сезону "вершкові", напевно, зустрінуться із найслабшою версією команди Хосепа Гвардіоли, яка продовжує спроби вийти з кризового стану. Що вже тут говорити, якщо місце в стикових матчах "містяни" сенсаційно (а зараз уже не так і сенсаційно) змогли вибороти фактично в останній момент — в останньому турі основного раунду.

Стан справ Манчестер Сіті у внутрішній першості також продовжує бути плачевним, враховуючи, що ми звикли бачити "містян" у статусі практично беззаперечного гегемона в Англії. Навіть із такими командами, як Лейтон Орієнт, у підопічних Пепа Гвардіоли з'являються проблеми, не кажучи вже про протистояння з такими європейськими грандами, як лондонський Арсенал, від якого манчестерський клуб напередодні зазнав розгромної поразки з рахунком 1:5.

І якщо головною метою Манчестер Сіті в чемпіонаті зараз є фініш у четвірці найкращих, то чемпіонські амбіції мадридського Реалу на даний момент не ставляться під жодні сумніви. Підопічні Карло Анчелотті у стартовому відрізку поточного розіграшу Ла Ліги помітно відставали від каталонської Барселони, але поступово "вершкові" повернулися собі лідерство, хоча щільність у турнірній таблиці іспанської першості продовжує залишатися серйозною не лише через каталонців, а й через вражаючу форму мадридського Атлетіко.

Втім, як і у випадку з Ман Сіті, багато вболівальників не очікували побачити Реал в статусі одного з учасників стикових матчів нового формату Ліги чемпіонів. І в якій би формі зараз не перебував би представник АПЛ, історія особистих зустрічей показує, що матчі проти "містян" ніколи не були простими для команди Карло Анчелотті. Головне – інтрига присутня, хоча навряд чи хтось здивується з огляду на нинішні обставини, якщо іспанський гранд раптом уб'є цю інтригу вже на Етіхаді.

За версією букмекерів, фаворитами цього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 2,33, тоді як потенційний успіх мадридського Реала оцінюється показником 2,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,80.