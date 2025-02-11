Ювентус — ПСВ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 11.02.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 11 лютого, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Турині зустрінуться місцевий Ювентус і ПСВ (Ейндговен).

ВІВТОРОК, 11 ЛЮТОГО, 22:00. ЮВЕНТУС СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ювентус не надто вдало провів основний етап оновленої Ліги чемпіонів. Підопічні Тіаго Мотти добре проявили себе в захисті, пропустивши у восьми поєдинках сім голів, але забили лише на два більше, що призвело до результату у вигляді 20-ї сходинки турнірної таблиці з 12-ма очками. У заключному турі "б'янконері" зазнали другої єврокубкової поразки на власному полі, поступившись Бенфіці (0:2).

ПСВ виступив краще за свого сьогоднішнього суперника. Колектив Петера Боша завершив основний етап турніру з 14-ма заліковими балами, вийшовши до плей-оф із 14-ї сходинки. У восьмому турі ЛЧ ейндговенці святкували видовищну домашню звитягу над Ліверпулем (3:2), який до цього не втратив жодного очка. Однак, справедливо буде зазначити, що гості на поле вийшли далеко не в оптимальному складі.

Минулої п'ятниці дубль зимового новачка Рандаля Коло Муані приніс Ювентусу виїзну звитягу над Комо з рахунком 2:1. Після 24-го туру Серії А туринці йдуть п'ятими, двома заліковими балами поступаючись четвертому Лаціо. А от ПСВ минулої суботи втратив очки в домашньому поєдинку з Віллем II (1:1), чим скористався Аякс і за додатковими показниками обійшов ейндговенців, ще й маючи матч у запасі.

Ювентусу відомо, як розібратися з ПСВ на власному полі. У вересні команди зустрілися в рамках першого туру основного етапу єврокубка. Тоді Кенан Їлдиз став автором першого гола нового розіграшу ЛЧ, допомігши господарям поля здобути перемогу з рахунком 3:1. Очікуємо, що й цього разу "б'янконері" вдасться вийти з протистояння переможцями.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Тіаго Мотти. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 1.94, тоді як потенційний успіх ПСВ оцінюється показником 4.15. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Тіаго Мотта, головний тренер Ювентуса: "Самовідданість хлопців максимальна, перший матч вдома й нам потрібно зіграти інтенсивно та динамічно. Моя команда дуже зосереджена, і ми знаємо, що робити, щоб перемогти".

Петер Бош, головний тренер ПСВ: "Для мене Ювентус абсолютно є клубом топ-рівня. Зараз вони не ведуть боротьбу за титул у Серії А, трохи страждаючи через нестачу стабільності, як і ми. Але ми маємо поважати таку команду".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Вейга, Савона — Локателлі, Д. Луїс — Гонсалес, Маккенні, Їлдиз — Коло Муані

ПСВ: Бенітес — М. Жуніор, Боскальї, Фламінго, Маласія — Верман, Схаутен — Бакайоко, Тіль, Ланг — де Йонг

Не зіграють: Бремер, Кабаль, Калулу, Мілік, Камб'язо — Тільман, Пепі, Карсдорп

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