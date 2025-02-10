Ніко Гонсалес готовий зіграти проти Реала у Лізі чемпіонів

Іспанець отримав пошкодження у дебютній грі за Сіті.

Півзахисник Манчестер Сіті Ніко Гонсалес зможе допомогти своїй новій команді у першому матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, 23-річний іспанець отримав травму в дебютному матчі за Сіті у Кубку Англії проти Лейтона Орієнта (2:1) та був замінений на 22 хвилині.

За інформацією джерела, футболіст тренувався у загальній групі "міщан" напередодні єврокубкового матчу.

Гонсалес перебрався до Сіті з Порту за 60 мільйонів євро цієї зими. У поточній кампанії він провів 29 матчів, забив сім голів та віддав п'ять асистів.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Реал відбудеться завтра, 11 лютого, о 22:00 за Києвом.