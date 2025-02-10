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Анчелотті: Манчестер Сіті — одна з найкращих команд у Європі, яка має найкращого тренера на даний момент

10 лютого 2025

Карло Анчелотті, Getty Images

Наставник "вершкових" поділився своїми думками перед грою з Манчестер Сіті.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував майбутній перший матч 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Матч з Манчестер Сіті як Класіко, тому що ми граємо один проти одного в цьому турнірі вже багато років. Це буде захоплюючий і рівний матч, як і всі інші. Дуже складно передбачити, що станеться, тому що це буде залежати від відношення, якості, впевненості, особистостей. Це матчі дуже високого рівня і вам потрібно показати найкращу версію себе.

Форми команд менш показові. Сіті — одна з найкращих команд у Європі, яка має найкращого тренера на даний момент. Це найважчий матч, який тільки може бути. Я готовий, бо маю за плечима неймовірну кар'єру. Коли ви граєте в матчах на вибування, є ризик, що все піде не так, і він збільшується, якщо ви стикаєтеся з однією з найкращих команд та одним із найкращих тренерів.

Ми вважаємо, що ми є конкурентоспроможними, незважаючи на складну ситуацію. Команда, яка пройде далі, матиме шанс пройти дуже далеко, як це траплялося в інші роки.

Сезон Вінісіуса складається дуже добре з огляду на те, що він переніс дві травми та не мав стабільності. Він забив 17 голів та відіграв вирішальну роль у багатьох матчах. Йому не вистачає послідовності, яку йому не дозволили мати травми", — наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Реал відбудеться завтра, 11 лютого, о 22:00 за Києвом.

Джерело: ФК Реал

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