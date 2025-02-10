Гвардіола: За останнє десятиліття протистояння з Реалом перетворилося на Класико

Керманич Ман Сіті висловився про майбутній матч із Реалом у Лізі чемпіонів.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою на стадіоні Етіхад зустрінуться місцевий Манчестер Сіті та мадридський Реал.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з "вершковими".

"Останніми роками протистояння між Ман Сіті та Реалом Мадрид стало великою дуеллю. Ми проходили далі, вони проходили далі, ми вибивали один одного. За останнє десятиліття це перетворилося на Класико.

Неможливо контролювати цих чотирьох гравців [Вінісіуса Жуніора, Кіліана Мбаппе, Родріго та Джуда Беллінгема] протягом 90 чи 180 хвилин. Усі четверо – виняткові гравці, і ми це знаємо. Нам потрібно зменшити їхній вплив. Вони технічні, добре взаємодіють незалежно від суперника. Але ми спробуємо нав’язати свою гру, будемо діяти розумно, щоб досягти хорошого результату перед матчем на Бернабеу.

Я знаю, як ми маємо грати завтра. У нас є план. Сподіваюся, ми пройдемо до наступного раунду. Цього сезону ми були нестабільними – такого раніше не траплялося. Але ми завжди повертаємось. Я оптиміст і спокійний. Гравці хочуть зіграти цей матч проти Реала, це завжди задоволення", — цитує слова Пепа Гвардіоли офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Реал відбудеться завтра, 11 лютого, о 22:00 за Києвом.