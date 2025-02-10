Родріго: Ніхто не любить грати проти Манчестер Сіті, як і проти Реала

Родріго Гоес поділився своїми думками перед грою з Манчестер Сіті.

Вінгер мадридського Реала Родріго Гоес прокоментував майбутній перший матч 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Грати проти Сіті тут завжди дуже складно. Вони чинять великий тиск з самого початку. Щоб досягти хорошого результату, нам потрібно зберегти той самий настрій, що й минулого сезону, і це матиме вирішальне значення. Майже кожна команда, яка сюди приїжджає, страждає. У силу своїх характеристик це команда, яка більше володіє м'ячем.

Я ладен зробити все, що попросить мене тренер. Карло Анчелотті поговорив із нами, і ми знаємо, наскільки всі важливі в захисті. Якщо ззаду бачать, що ми добре біжимо та захищаємось, це надихає інших. Тренер поговорив з нами і це ключ до другої частини сезону. Анчелотті завжди мені допомагає і працювати з ним одне задоволення, тому що він допомагає мені стати кращим. Я намагаюся щодня проявляти найкращу версію себе і ніколи не перестаю працювати.

Пропозиції з інших команд? Я в цьому не дуже розуміюсь, бо цим займається мій батько. Я вдячний за інтерес з боку інших команд, але я дуже щасливий і хочу грати тут ще багато років. Грати у цій футболці у Лізі чемпіонів — це щось особливе, і завтра буде те саме.

Гвардіола чудовий тренер, і проти його команд дуже складно грати. Сподіваюся, завтра все буде гаразд. Сіті – суперник, якому я вже забивав кілька голів. У деяких матчах я був щасливим, в інших — не дуже. Грати проти них завжди складно, але зараз я перебуваю у дуже гарній формі і думаю, що зможу відіграти вирішальну роль та допомогти команді. Я намагаюся бути рішучим не лише проти Сіті, а й проти інших команд. Ніхто не любить грати проти Сіті, як і проти нас", — наводить слова Родріго прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Реал відбудеться завтра, 11 лютого, о 22:00 за Києвом.