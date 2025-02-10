Діаш: Це, можливо, найважчий сезон, але я вірю, що можна досягти чогось прекрасного

Португальський захисник поділився своїми думками перед грою з Реалом.

Захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш прокоментував майбутній перший матч 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

"З тих пір, як я тут, це, можливо, найважчий сезон, але я вірю, що навіть у найскладніших умовах можна досягти чогось прекрасного. Ми знаємо, що буде важко цього досягти, але ми повинні вірити в те, що є у нас в роздягальні. З правильною вірою ми здатні зробити все, що завгодно.

Очевидно, що Реал – один із найскладніших суперників, з яким можна зіткнутися у Лізі чемпіонів. Ми чудово знаємо, з чим ми повинні мати справу. Я не сказав би, що гра буде напруженою чи ні, але це, безумовно, одна з найскладніших ігор, які тільки можуть бути.

Ми зустрічалися з багатьма командами, у складі яких були гравці, здатні змінити хід матчу, але у Лізі чемпіонів це відбувається кожну гру. Нам треба бути міцними в обороні — чим міцнішими ми будемо, тим більше у нас шансів", — наводить слова Діаша прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Реал відбудеться завтра, 11 лютого, о 22:00 за Києвом.