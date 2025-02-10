Янг Бойз
0
Црвена Звезда
1
29 січня
22:00
Баєр Леверкузен
2
Спарта Прага
0
29 січня
22:00
Баварія
3
Слован Братислава
1
29 січня
22:00
Жирона
1
Арсенал
2
29 січня
22:00
ПСВ
3
Ліверпуль
2
29 січня
22:00
Інтер
3
Монако
0
29 січня
22:00
Штутгарт
1
ПСЖ
4
29 січня
22:00
Спортінг Лісабон
1
Болонья
1
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
3
Брюгге
1
29 січня
22:00
Динамо Загреб
2
Мілан
1
29 січня
22:00
Лілль
6
Феєнорд
1
29 січня
22:00
Брест
0
Реал Мадрид
3
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
1
Атлетіко
4
29 січня
22:00
Ювентус
0
Бенфіка
2
29 січня
22:00
Астон Вілла
4
Селтік
2
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
3
Шахтар
1
29 січня
22:00
Штурм
1
РБ Лейпциг
0
29 січня
22:00
Барселона
2
Аталанта
2
29 січня
22:00
Брест
-
ПСЖ
-
11 лютого
19:45
Спортінг Лісабон
-
Боруссія Дортмунд
-
11 лютого
22:00
Ювентус
-
ПСВ
-
11 лютого
22:00
Манчестер Сіті
-
Реал Мадрид
-
11 лютого
22:00
Брюгге
-
Аталанта
-
12 лютого
19:45
Селтік
-
Баварія
-
12 лютого
22:00
Монако
-
Бенфіка
-
12 лютого
22:00
Феєнорд
-
Мілан
-
12 лютого
22:00
Феєнорд
-
Мілан
-
18 лютого
19:45
Бенфіка
-
Монако
-
18 лютого
22:00
Аталанта
-
Брюгге
-
18 лютого
22:00
Баварія
-
Селтік
-
18 лютого
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Спортінг Лісабон
-
19 лютого
19:45
ПСЖ
-
Брест
-
19 лютого
22:00
ПСВ
-
Ювентус
-
19 лютого
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сіті
-
19 лютого
22:00

Діаш: Це, можливо, найважчий сезон, але я вірю, що можна досягти чогось прекрасного

10 лютого 2025

Рубен Діаш, Getty Images

Португальський захисник поділився своїми думками перед грою з Реалом.

Захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш прокоментував майбутній перший матч 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

"З тих пір, як я тут, це, можливо, найважчий сезон, але я вірю, що навіть у найскладніших умовах можна досягти чогось прекрасного. Ми знаємо, що буде важко цього досягти, але ми повинні вірити в те, що є у нас в роздягальні. З правильною вірою ми здатні зробити все, що завгодно.

Очевидно, що Реал – один із найскладніших суперників, з яким можна зіткнутися у Лізі чемпіонів. Ми чудово знаємо, з чим ми повинні мати справу. Я не сказав би, що гра буде напруженою чи ні, але це, безумовно, одна з найскладніших ігор, які тільки можуть бути.

Ми зустрічалися з багатьма командами, у складі яких були гравці, здатні змінити хід матчу, але у Лізі чемпіонів це відбувається кожну гру. Нам треба бути міцними в обороні — чим міцнішими ми будемо, тим більше у нас шансів", — наводить слова Діаша прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Реал відбудеться завтра, 11 лютого, о 22:00 за Києвом.

Джерело: ФК Манчестер Сіті

команди
статті на тему:
Карло Анчелотті, Getty Images 10 лютого 2025 Анчелотті: Манчестер Сіті — одна з найкращих команд у Європі, яка має найкращого тренера на даний момент
Хосеп Гвардіола, Getty Images 10 лютого 2025 Гвардіола: За останнє десятиліття протистояння з Реалом перетворилося на Класико
Родріго Гоес, Getty Images 10 лютого 2025 Родріго: Ніхто не любить грати проти Манчестер Сіті, як і проти Реала
   