Брест — Реал Мадрид 0:3 Відео голів та огляд матчу 29.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 29 січня 2025 року.

У рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 французький Брест на власному полі поступився мадридському Реалу.

Запеклої боротьби в цьому матчі так і не вийшло, бо "галактікос" залишили за собою навіть доволі блідий та рівний перший тайм, після чого лише збільшили перевагу поперерві.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брест — Реал Мадрид у рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Брест — Реал Мадрид 0:3

Голи: Родріго, 27, 78, Беллінгем, 56

Брест: Бізот — Лала, Фернандеш, Шардонне, Кулібалі, Перейра Лаже — Бальде (Сіма, 70), Маньєтті (Ліс-Мелу, 61), Камара (Дель Кастільйо, 70), Думбія (Февр, 61) — Ажорк (Салах, 79)

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес (Асенсіо, 83), Чуамені (Алаба, 82), Рюдігер, Менді — Діас (Гюлер, 73), Вальверде, Модрич (Ендрік, 88), Беллінгем (Себальйос, 82) — Мбаппе, Родріго

Попередження: Перейра Лаже — Чуамені, Рюдігер, Беллінгем