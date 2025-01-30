Гвардіола: Реал або Баварія — дуже важкий жереб, але через два тижні у нас буде кілька новачків і гравців з лазарету

Головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував матч против Брюгге та поділився очікуваннями від майбутнього протистояння.

Манчестер Сіті у вирішальному матчу за вихід в плей-оф Ліги чемпіонів зробив камбек у грі з Брюгге — 3:1. Початок камбеку поклав сольний прохід Матео Ковачича.

"Кова має досвід і зміг забити фантастичний гол. Коли Матео діє між лініями... Це щось унікальне та особливе. Цим можна насолоджуватися", — сказав Гвардіола після гри TNT Sports.

У наступній стадії Ман Сіті очікує зустріч або з Реалом, або з Баварією.

"Реал або Баварія — дуже важкий жереб, але через два тижні у нас буде кілька новачків і гравців з лазарету. Сподіваюся, це будуть хороші матчі."

Жеребкуванні плей-оф Ліги чемпіонів відбудеться завтра, 31 січня.