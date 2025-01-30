Різник — у команді основного етапу Ліги чемпіонів

Портал WhoScored високо оцінив українця.

Напередодні завершився загальний етап Ліги чемпіонів. Всі команди провели по 8 матчів, а вже завтра, 31 січня, відбудеться жеребкування плей-оф.

За підсумками загального етапу популярний портал WhoScored сформував свою символічну команду. Їі частиною став голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник. Його оцінка 7.3.

Загалом команда виглядає наступним чином:

Дмитро Різник (Шахтар) — Ашраф Хакімі (ПСЖ), Вільфрід Сінго (Монако), Раян Фламінго (ПСВ), Рамі Бенсебаїні (Боруссія Д) — Ламін Ямал (Барселона), Флоріна Вірц (Баєр), Малік Тілльман (ПСВ), Рафінья (Барселона) — Вінісіус (Реал), Серу Гірассі (Боруссія Д)

В цьому сезоні Різник провів всі 8 матчів за Шахтар в Лізі чемпіонів та здійснив 37 сейвів. Також Дмитро зміг в двох матчах відстояти на нуль. Точність його пасів складає 73%.

До вашої уваги відеоогляд матчу Шахтаря проти Боруссії Д.