Шахтар, РБ Лейпциг і Жирона: хто вилетів із основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25

Стали відомі усі команди, які не змогли подолати основний етап ЛЧ.

Усі матчі заключного туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 нового формату офіційно підійшли до свого завершення, за підсумками яких ми дізналися список команд, які залишилися без єврокубкової весни.

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Так, за новим регламентом, поточний розіграш найпрестижнішого єврокубка після основного етапу залишають команди, які посіли місця у турнірній таблиці від 25 до 36. Серед цих команд опинився й донецький Шахтар, який через поразку Боруссії Дортмунд завершив свої єврокубкові виступи на 27 позиції.

До вашої уваги список усіх команд, які вилетіли з Ліги чемпіонів-2024/25 за підсумками основного етапу:

25. Динамо Загреб (Хорватія)

26. Штутгарт (Німеччина)

(!) 27. Шахтар (Україна)

28. Болонья (Італія)

29. Црвена Звезда (Сербія)

30. Штурм Грац (Австрія)

31. Спарта Прага (Чехія)

32. РБ Лейпциг (Німеччина)

33. Жирона (Іспанія)

34. РБ Зальцбург (Австрія)

35. Слован Братислава (Словаччина)

36. Янг Бойз (Швейцарія)

Фінальна турнірна таблиця основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25 виглядає наступним чином: