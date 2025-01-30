Боруссія Д — Шахтар 3:1 Відео голів та огляд матчу 29.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 29 січня 2025 року.

У рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 дортмундська Боруссія на власному полі обіграла донецький Шахтар.

Команда Маріно Пушича на чужому полі протрималась лише 17 хвилин без пропущеного гола, хоча й сама мала нагоду забити першою.

Після цього "джмелі" повністю контролювали хід подій, і зуміли підловити "гірників" знову незадовго до перерви.

Проте Шахтар повернувся на другий тайм із м’ячем у відповідь за рахунок помилки воротаря суперників.

Однак для повноцінної інтриги цього було мало — удруге команда Пушича не забила, а натомість незабаром пропустила третій гол.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Д — Шахтар у рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Боруссія Д — Шахтар 3:1

Голи: Гірассі, 17, 44, Бенсебаїні, 79 — Марлон, 50

Боруссія Д: Кобель — Р'єрсон, Джан, Шлоттербек, Бенсебаїні (Антон, 89) — Забітцер — Адеємі (Дюранвіль, 65), Брандт (Рейна, 65), Байно-Гіттенс (Коуту, 85) — Баєр (Гросс, 46), Гірассі.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові (Педріньйо Азеведо, 72) — Марлон (Бондаренко, 84), Криськів (Степаненко, 89), Судаков — Зубков (Траоре, 72), Педріньйо да Сілва (Невертон, 83), Кевін.

Попередження: Баєр — Кевін, Марлон