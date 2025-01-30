Зубков: Шахтар ще буде вчитись та вдосконалюватись

Форвард Шахтаря прокоментував поразку від Боруссії Д.

Донецький Шахтар напередодні у рамках восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА на виїзді поступився дортмундській Боруссії.

Боруссія Д — Шахтар 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "гірників" Олександр Зубков прокоментував виступ власної команди.

"Ми добре зіграли. Ми пропустили два м'ячі в першому таймі, але продовжували боротись і забили один гол у відповідь у другому таймі. На жаль, після цього пропустили ще раз.

Є позитивні моменти. Ми добре відбивались у другому таймі, але Дортмунд — хороша команда.

У нас було кілька важких матчів на стадії ліги. Ми — молода команда, і ми ще будемо вчитись та вдосконалюватись", — заявив український виконавець.

Донецький Шахтар із сімома балами та на 27 сходинці загальної таблиці Ліги чемпіонів УЄФА завершив виступи в єврокубках.