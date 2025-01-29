Шахтар попрощався з Лігою чемпіонів поразкою від Боруссії Д

29 січня 2025

Боруссія Д — Шахтар, Getty Images

Команда Маріно Пушича забила м'яч престижу після невдалого першого тайму, але на більше не спромоглась.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Боруссія Д — Шахтар 3:1
Голи: Гірассі, 17, 44, Бенсебаїні, 79 — Марлон, 50

Боруссія Д: Кобель — Р'єрсон, Джан, Шлоттербек, Бенсебаїні (Антон, 89) — Забітцер — Адеємі (Дюранвіль, 65), Брандт (Рейна, 65), Байно-Гіттенс (Коуту, 85) — Баєр (Гросс, 46), Гірассі.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові (Педріньйо Азеведо, 72) — Марлон (Бондаренко, 84), Криськів (Степаненко, 89), Судаков — Зубков (Траоре, 72), Педріньйо да Сілва (Невертон, 83), Кевін.

Попередження: Баєр — Кевін, Марлон
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