Шахтар попрощався з Лігою чемпіонів поразкою від Боруссії Д

Команда Маріно Пушича забила м'яч престижу після невдалого першого тайму, але на більше не спромоглась.

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Боруссія Д — Шахтар 3:1

Голи: Гірассі, 17, 44, Бенсебаїні, 79 — Марлон, 50



Боруссія Д: Кобель — Р'єрсон, Джан, Шлоттербек, Бенсебаїні (Антон, 89) — Забітцер — Адеємі (Дюранвіль, 65), Брандт (Рейна, 65), Байно-Гіттенс (Коуту, 85) — Баєр (Гросс, 46), Гірассі.



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові (Педріньйо Азеведо, 72) — Марлон (Бондаренко, 84), Криськів (Степаненко, 89), Судаков — Зубков (Траоре, 72), Педріньйо да Сілва (Невертон, 83), Кевін.



Попередження: Баєр — Кевін, Марлон