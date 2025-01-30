Роджерс встановив новий рекорд Ліги чемпіонів

Англієць оформив дубль за перші п'ять хвилин єврокубкового матчу.

Астон Вілла у матчі восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів обіграла Селтік (4:2).

У цьому матчі оформленим хет-триком відзначився нападник "левів" Морган Роджерс.

За інформацією OptaJoe, 22-річний англієць став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який зміг оформити дубль у перші п'ять хвилин матчу.

Цього сезону Роджерс провів 30 матчів, у яких забив сім голів та віддав п'ять гольових передач.

За підсумками основного етапу Ліги чемпіонів Астон Вілла набрала 16 очок і посіла восьме місце, пройшовши до 1/8 фіналу турніру.