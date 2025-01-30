Бенфіка з Трубіним розібрала Ювентус і пробилась до плей-оф Ліги чемпіонів
30 січня 2025
Український воротар записав на свій рахунок п'ять сейвів та "сухий" матч.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ювентус — Бенфіка 0:2
Голи: Павлідіс, 16, Кекчю, 81
Ювентус: Перін — Веа, Калулу (Локателлі, 16), Гатті, Маккенні — Тюрам (Гонсалес, 61), Дуглас Луїс — Консейсан, Мбангула (Копмейнерс, 61), Їлдиз — Влахович.
Бенфіка: Трубін — Ба, Сілва, Отаменді, Араужу (Регу, 90+2) — Флорентіну, Еурснес, Кекчю (Ролльгайзер, 90+1) — Ді Марія (Актюркоглу, 71), Павлідіс (Амдуні, 84), Шельдеруп (Баррейру, 71).
Попередження: Влахович — Ба, Отаменді