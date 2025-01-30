Стрічка новин

00:27

Роджерс встановив новий рекорд Ліги чемпіонів

00:04

Ліга чемпіонів: ПСВ "перестріляв" Ліверпуль, Жирона з Циганковим поступилася Арсеналу та інші матчі

00:01

Барселона зіграла в результативну нічию проти Аталанти

00:00

Бенфіка з Трубіним розібрала Ювентус і пробилась до плей-оф Ліги чемпіонів

23:59

Ліверпуль зберіг лідерство, Ман Сіті заскочив в останній вагон: відомі усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів-2024/25

23:56

Шахтар попрощався з Лігою чемпіонів поразкою від Боруссії Д

23:23

Дитяча помилка Кобеля призвела до дебютного гола Марлона Гомеса за Шахтар у Лізі чемпіонів. ВІДЕО

21:18

Циганков вийде у старті на матч із Арсеналом, Зінченко — у запасі

21:04

Трубін зіграє з перших хвилин проти Ювентуса

20:54

Пушич вирішив зіграти проти Боруссії Д без номінального форварда на вістрі