Барселона зіграла в результативну нічию проти Аталанти

Каталонців результат влаштував, а бергамаски опинились поза ТОП-8.

В рамках заключного туру загального етапу Ліги чемпіонів Барселона приймала на своєму полі Аталанту. Каталонці вже гарантували собі місце в 1/8, але сподівались посісти перше місце у разі невдачі Ліверпуля. Бергамаски, своєю чергою, гарантували собі лише стикові ігри й дуже хотіли увірватись у ТОП-8 за підсумками останніх матчів.

Обидві команди почали гру у високому темпі, але здебільшого це стосувалось пресингу, тому створити небезпечний момент було важко. Перший шанс мали підопічні Джан Пьєро Гасперіні: Дзаппакоста вирвався на вільний простір на лівому фланзі й покотив в центр, але Де Кетеларе випередив Бальде. Трохи пізніше гості мали ще один шанс: Ретегі отримав м'яч після довгого пасу партнера та пробив з гострого кута — Щесни з труднощами перевів м'яч на кутовий.

Барселона часто переходила на чужу половину поля, але ось завершити атаку ударом вдавалось нечасто. На 35 хвилині бергамаски відкрили рахунок: Де Кетеларе розкрутився з м'ячем в чужому штрафному й після дотику Гарсії сфера відлетіла до Дзаппакости, який ударом з близької відстані розстріляв ворота Щесни. Втім, у Давіде зафіксували положення поза грою.

Команди пішли відпочивати за рахунку 0:0, але ось на початку другого тайму вболівальники побачили справжній гол. Левандовські віддав пас на фланг на Рафінью, а той викотив на Ямала, який випередив Колашинаца та Карнесеккі й вразив порожні ворота. 1:0. Після цього Аталанта пішла вперед великим силами, а каталонці намагались користуватись вільним простором.

В одному з моментів Ямал розігнав контратаку Барселони, перевів м'яч в центр, де Левандовські обігрався з Рафіньєю й не зміг прицільно пробити. заплутавшись у своїх ногах. Трохи пізніше Ямал прибрав супротивника на замаху в чужому штрафному й зовнішньою стороною стопи вирізав м'яч в дальній кут.

Зрештою Аталанта змогла зрівняти рахунок: класно вийшла Аталанта з-під пресингу, але простріл був неточним. Втім, Едерсон отримав м'яч в центральній зоні, розібрався з Гаві та потужно пробив в кут. 1:1. Але недовго гості раділи, адже трохи пізніше Араухо залишився один на дальній стійці при розіграші кутового й головою вразив кут воріт. 2:1.

Барселона намагалась відсунути гру від своїх воріт, щоб мінімізувати ризику, але з задачею не впоралась. Де Рон виконав пас з правого флангу, а Пашалич обробив м'яч і проштовхнув його під Щесни. 2:2. Наприкінці матчу Скальвіні отримав пошкодження, а Аталанта залишилась в меншості. Барселона влаштувала фінальний штурм, закидала м'ячам штрафний супротивника, але так і не забила. Барселона фінішувала другою, а Аталанта посіла 9 місце.

Барселона — Аталанта 2:2

Голи: Ямал, 47, Араухо, 73 - Едерсон, 66, Пашалич, 79

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Гарсія (Кубарсі, 69), Бальде — де Йонг, Педрі (Касадо, 80) — Ямал (Віктор, 90), Гаві (Лопес, 68), Рафінья — Левандовські (Торрес, 69)

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац (Скальвіні, 55) — Белланова (Дзаніоло, 77), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста (Руджері, 76) — Пашалич — Де Кетеларе (Брешіаніні, 87), Ретегі (Куадрадо, 77)

Попередження: Колашинац, Де Рон