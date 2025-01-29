Ліверпуль зберіг лідерство, Ман Сіті заскочив в останній вагон: відомі усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів-2024/25

До вашої уваги список усіх команд, які продовжать боротьбу за найпрестижніший єврокубок.

Усі матчі заключного туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 нового формату офіційно підійшли до свого завершення, за підсумками яких ми дізналися список команд, що продовжать свій шлях весною у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

Зазначимо, що до плей-оф ЛЧ пробилися 24 команди з 36 учасників основного раунду, при цьому перша вісімка автоматично потрапила до 1/8 фіналу турніру завдяки своїм успіхам, тоді як решта стали учасниками 1/16 фіналу — тобто проведуть на два матчі більше.

Учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25:

1. Ліверпуль (Англія)

2. Барселона (Іспанія)

3. Арсенал (Англія)

4. Інтер (Італія)

5. Атлетіко Мадрид (Іспанія)

6. Баєр Леверкузен (Німеччина)

7. Лілль (Франція)

8. Астон Вілла (Англія)

Учасники 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25:

9. Аталанта (Італія)

10. Боруссія Дортмунд (Німеччина)

11. Реал Мадрид (Іспанія)

12. Баварія Мюнхен (Німеччина)

13. Мілан (Італія)

14. ПСВ (Нідерланди)

15. Парі Сен-Жермен (Франція)

16. Бенфіка (Португалія)

17. Монако (Франція)

18. Брест (Франція)

19. Феєнорд (Нідерланди)

20. Ювентус (Італія)

21. Селтік (Шотландія)

22. Манчестер Сіті (Англія)

23. Спортінг Лісабон (Португалія)

24. Брюгге (Бельгія)

Жеребкування 1/16 фіналу цього сезону Ліги чемпіонів відбудеться 31 січня.

Поточна сітка плей-оф Ліги чемпіонів-2024/25 виглядає наступним чином:

Нагадаємо, що жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 відбудеться 21 лютого у Ньоні.