Педріньйо: У команді єдина нація — це нація Шахтаря

Педріньйо відповів на запитання журналістів напередодні матчу з Боруссією Д.

Півзахисник донецького Шахтаря Педріньйо прокоментував майбутній матч восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

"Безумовно, нам відома ситуація, що склалася в турнірній таблиці перед останнім туром основного етапу Ліги чемпіонів, це певною мірою впливає на настрій команди, однак можемо запевнити, що ми, представники такого клубу, як Шахтар, завжди ставимо собі одну мету, а саме – здобувати перемоги, тішити своїх уболівальників яскравими здобутками на футбольному полі, включно із результатом. Тому проблем із мотивацією немає жодних, і можу запевнити, що завтра ми вийдемо на поле, аби повністю віддатися та продемонструвати свої найкращі якості.

Я схиляюся до того, що новий формат турніру складніше для нас з огляду на фізичні кондиції. Коли ти постійно перебуваєш в ігровому тонусі, проводиш принаймні одну гру на тиждень, це краще для тебе як футболіста, для здоровʼя. Тренування – це, звісно, добре, але все ж найкраща фізична форма та кондиції зберігаються за умови регулярної гри. Однак ми не можемо вплинути на цю ситуацію, тож залишаються тренування й товариські зустрічі, і важливо навіть у такому форматі бути професіоналами й викладатися на 100 відсотків. Як на мене, нам це повністю вдалося в матчі з Брестом, ми зуміли потішити вболівальників гарною перемогою і, найважливіше, яскравою грою. Я впевнений, що нам до снаги повторити це досягнення і завтра також.

Якщо говорити про базові комунікаційні моменти, то, звичайно, завжди легше спілкуватися рідною мовою. Але в Шахтарі, як дуже часто любить казати Містер, немає поділу на національності: у команді єдина нація – це нація Шахтаря. І коли ми здобуваємо перемоги, то їх здобувають не бразильці чи українці, їх здобуває Шахтар. У попередній грі з Брестом ми могли побачити чудову інтернаціональну взаємодію. Багато наших партнерів-українців створювали для нас чудові нагоди, допомагали відзначитися бразильцям, а бразильці допомагали українцям. Тому я абсолютно переконаний, що, так, комунікаційний момент був важливим, але не вирішальним.

Можу запевнити, що дуже великий інтерес у Бразилії до кожного матчу Шахтаря. На жаль, як ви могли здогадатися, з різних причин подивитися наживо матчі чемпіонату України в Бразилії складно, однак Ліга чемпіонів – це саме та вітрина, яку мають нагоду побачити в усьому світі, включно із моєю рідною країною. Тож можу впевнено стверджувати, що дуже багато моїх родичів, друзів і просто людей у Бразилії слідкуватимуть за завтрашнім поєдинком, і нам до снаги порадувати їх гарною грою і підтвердити ще раз, що їхній інтерес недаремний", — наводить слова Педріньйо прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Боруссія Д – Шахтар відбудеться завтра, 29 січня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.