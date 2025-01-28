Тренер Боруссії Д: Шахтар — це суперник, який дуже сильний у володінні м'ячем

Тренер "джмелів" поділився своїми думками перед грою з "гірниками".

Виконувач обов'язків головного тренера дортмундської Боруссії Майк Тулльберг прокоментував майбутній матч восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

"Шахтар — це суперник, який дуже сильний у володінні м'ячем. Гравці багато рухаються та ротуються у нарощуванні сил та грають у привабливий футбол. Щодо результатів, то вони пропустили на кілька голів більше, ніж могли.

Але справа не так у Шахтарі, як в нас, і в тому, що ми хочемо продемонструвати свої найкращі якості на полі", — наводить слова Тулльберга прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Боруссія Д – Шахтар відбудеться завтра, 29 січня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.