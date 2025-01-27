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-
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-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
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-
29 січня
22:00
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-
Феєнорд
-
29 січня
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-
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-
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-
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-
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29 січня
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Шахтар хоче продовжувати виступати у Гельзенкірхені

27 січня 2025

Шахтар - Брест, Getty Images

"Гірники" ведуть переговори з Шальке.

Донецький Шахтар хоче продовжувати виступати на стадіоні Фелтінс-Арена у Гельзенкірхені наступного єврокубкового сезону. Про це повідомляє Kicker, посилаючись на слова генерального директора "гірників" Сергія Палкіна.

За словами Палкіна, донецький клуб повністю задоволений німецькою ареною та веде переговори із Шальке про продовження оренди стадіону для наступного сезону.

У Гельзенкірхені Шахтар провів чотири матчі Ліги чемпіонів, у яких поступився Аталанті та Баварії, а також обіграв Янг Бойз та Брест. При цьому матч із Баварією відвідали 50079 глядачів, що стало новим рекордом "гірників".

Після семи турів Шахтар набрав сім очок і посідає 27 місце у Лізі чемпіонів та має всі шанси на плей-оф.

Заключна гра основного етапу пройде 29 січня о 22:00 за Києвом, а суперником буде дортмундська Боруссія.

Джерело: kicker

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