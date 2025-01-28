Кобель: Ми повинні сконцентруватися на собі та набрати три очки проти Шахтаря

Голкіпер "джмелів" поділився своїми думками перед грою з "гірниками".

Воротар дортмундської Боруссії Грегор Кобель прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

"Ми повинні сконцентруватися на собі, на своїй грі, зіграти в хорошу гру, набрати три очки, а все інше додасться.

У нас складна ситуація. Непросто, коли клуб все ще не вигравав у новому році. У житті кожного спортсмена, кожного клубу бувають важкі етапи, але хорошу команду характеризує те, як вона виходить зі скрутного становища.

Важливо, щоб ми повернули собі впевненість і невимушеність, показавши свою гру на полі з гідністю, ритмом, дуелями, і з усім, що характеризує дортмундську Боруссію. Насамперед, нам потрібне почуття успіху. Ми маємо вигравати матчі", — наводить слова Кобеля прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Боруссія Д – Шахтар відбудеться завтра, 29 січня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.