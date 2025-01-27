Матч Боруссія Д — Шахтар обслуговуватиме шведська бригада арбітрів на чолі із свідком "румунської ганьби" України

Вирішальна зустріч для обох команд.

У заключному турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія прийматиме на Зігналь-Ідуна-Парк донецький Шахтар.

"Джмелі" ще мають шанси зачепитись за місце безпосередньо в 1/8 фіналу змагань, тоді як уже забронювали собі участь у попередньому раунді плей-оф.

"Гірники" тим часом із мізерними шансами претендують на потрапляння до фінальної стадії змагань.

За кілька днів до протистояння УЄФА оголосив бригаду арбітрів, яка обслуговуватиме цю гру.

36-річний шведський Гленн Нюберг очолить делегацію, тоді як Махбод Бейджі та Андреас Седерквіст виступатимуть у ролі асистентів, а Адам Ладебек — у ролі четвертого арбітра.

На VAR працюватимуть нідерландець Денніс Гіглер та австрієць Алан Кіяс.

Шахтар, київське Динамо та збірна України вже знайомі з роботою арбітра Нюберга з міста Сетер, оскільки він працював на матчах проти Селтіка (2022/23, 1:1), Фенербахче (22/23, 0:0) та Румунії (Євро-2024, 0:3) відповідно.

Матч Боруссія Д — Шахтар відбудеться 29 січня, о 22:00.