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-
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-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
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-
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22:00
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-
29 січня
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Штурм
-
РБ Лейпциг
-
29 січня
22:00
Барселона
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-
29 січня
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Матч Боруссія Д — Шахтар обслуговуватиме шведська бригада арбітрів на чолі із свідком "румунської ганьби" України

27 січня 2025

Гленн Нюберг, Getty Images

Вирішальна зустріч для обох команд.

У заключному турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія прийматиме на Зігналь-Ідуна-Парк донецький Шахтар.

"Джмелі" ще мають шанси зачепитись за місце безпосередньо в 1/8 фіналу змагань, тоді як уже забронювали собі участь у попередньому раунді плей-оф.

"Гірники" тим часом із мізерними шансами претендують на потрапляння до фінальної стадії змагань.

За кілька днів до протистояння УЄФА оголосив бригаду арбітрів, яка обслуговуватиме цю гру.

36-річний шведський Гленн Нюберг очолить делегацію, тоді як Махбод Бейджі та Андреас Седерквіст виступатимуть у ролі асистентів, а Адам Ладебек — у ролі четвертого арбітра.

На VAR працюватимуть нідерландець Денніс Гіглер та австрієць Алан Кіяс.

Шахтар, київське Динамо та збірна України вже знайомі з роботою арбітра Нюберга з міста Сетер, оскільки він працював на матчах проти Селтіка (2022/23, 1:1), Фенербахче (22/23, 0:0) та Румунії (Євро-2024, 0:3) відповідно.

Матч Боруссія Д — Шахтар відбудеться 29 січня, о 22:00.

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