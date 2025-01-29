Ліга чемпіонів. 8 тур. Анонси і прогнози на матчі

Football.ua представляє прев'ю поєдинків восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 29 січня.

Сьогодні, 29 січня, відбудуться 18 поєдинків восьмого туру основного етапу оновленої Ліги чемпіонів. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

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[*] — положення команди в турнірній таблиці ЛЧ

[9] Астон Вілла — Селтік [18]

Середа, 29 січня, 22:00. Вілла Парк, Бірмінгем. Головний арбітр — Клеман Тюрпен (Франція)

Націлена на місце в зоні виходу до 1/8 фіналу плей-оф Астон Вілла намагатиметься досягти бажаної цілі в домашньому матчі проти Селтіка, який теж уже гарантував свою участь у наступному раунді оновленого єврокубкового турніру. Сьогоднішні гості навіть можуть зачепитися за топ-8, але ймовірність цього є дуже низькою.

Туром раніше клуб із Бірмінгема поступився на виїзді Монако (1:0) через ранній гол (восьма хвилина) Вілфріда Сінго, тоді як колектив із Глазго здобув ідентичну перемогу над Янг Бойз на власному полі завдяки автоголу Лоріса Беніто ближче до завершення зустрічі.

Представник англійської Прем'єр-ліги минулими вихідними приймав Вест Гем і поділив із ним очки (1:1). Команда Унаї Емері продовжує вести боротьбу за місце в топ-4, але зараз іде восьмою в чемпіонаті Англії, а підопічні Брендана Роджерса очікувано лідирують у шотландській ПЛ.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Богарде, Дінь — Камара, Тілеманс — Ремзі, Роджерс, Макгінн — Воткінс

Селтік: Шмейхель — Ролстон, Картер-Вікерс, Трасті, Тейлор — Енгельс, Макгрегор, Хатате — Кюн, Айда, Бернарду

Не зіграють: Барклі, Торрес — Маеда

Під питанням: Мінгз, Онана — Форрест

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Астон Вілла — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.54, тоді як потенційний успіх Селтіка оцінюється показником 5.60. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.65.

прогноз 2:1

[15] Баварія — Слован Братислава [35]

Середа, 29 січня, 22:00. Футбольна Арена Мюнхен, Мюнхен. Головний арбітр — Жуан Піньєйру (Португалія)

Зазнавши значної виїзної невдачі минулого тижня, Баварії (вихід до плей-оф гарантовано) для здобуття місця в топ-8 буде недостатньо просто здолати братиславський Слован, а ще й доведеться сподіватися на те що ряд інших матчів завершиться на їхню користь із турнірної точки зору. Сьогоднішні ж гості мюнхенців мають сім поразок і вже ні на що не претендують.

Тижнем раніше клуб із Мюнхена розгромно поступився Феєнорду через дубль Сантьяго Хіменеса й гол Аясе Уеди, дозволивши колективу з Роттердама обійти себе в турнірній таблиці оновленої ЛЧ. Слован у той же час не зумів дати бій Штутгарту, двічі пропустивши в першому таймі, а під кінець поєдинку обмінявшись із суперником взяттями воріт.

Команда Венсана Компані минулими вихідними покращила своє лідерське турнірне становище в Бундеслізі, відірвавшись від Баєра на шість очок на тлі виїзної перемоги над Фрайбургом із рахунком 2:1 і нічиєї леверкузенців у Лейпцигу (2:2). Підопічні Владіміра Вайсса на внутрішній арені не грали з середини грудня, маючи перевагу над другою Жиліною в три залікових бали.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Ноєр — Лаймер, Даєр, Кім, Геррейру — Кімміх, Павлович — Олісе, Мусіала, Коман — Кейн

Слован Братислава: Такач — Блекман, Кашія, Віммер, Зуберу — Байрич, Саввідіс, Толич — Барсегян, Стрелец, Мецоко

Не зіграють: Девіс, Горецка, Іто, Перец, Ульрайх — Ігнатенко, Куцка

Під питанням: ... — Вайсс

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Баварія — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.03, тоді як потенційний успіх Слован оцінюється показником 50.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 20.00.

прогноз 5:0

[8] Баєр — Спарта Прага [29]

Середа, 29 січня, 22:00. БайАрена, Леверкузен. Головний арбітр — Георгі Кабаков (Болгарія)

Баєр (гарантовано братиме участь у плей-оф) має чудову нагоду для втримання свого місця в зоні виходу до 1/8 фіналу. Здобуття леверкузенцями трьох очок у домашньому матчі проти празької Спарти майже не викликає сумнівів. Сьогоднішні гості до наступного раунду не вийдуть за жодних обставин, тож їхнім максимумом ввечері буде створення сенсації на БайАрені.

У минулому турі представник Бундесліги поступився в Мадриді Атлетіко (2:1) через другий гол Хуліана Альвареса на останній хвилині основного часу, тоді як чехи намагалися вдома дати бій Інтеру та зазнали мінімальної невдачі внаслідок взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса.

Минулими вихідними автогол Едмона Тапсоба завадив команді Хабі Алонсо здолати на виїзді Лейпциг (2:2), тож відставання від лідируючої Баварії збільшилося до шести залікових балів. Колектив Ларса Фріса, ідучи третім у чемпіонаті Чехії, що на перерві з середини грудня, минулого четверга розгромив у спарингу словацьку Подбрезову (3:0).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баєр: Коварж — Мукіеле, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Джака, Паласіос, Грімальдо — Телла, Шик, Вірц

Спарта Прага: Віндаль — Вітік, Панак, Серенсен — Візнер, Кайрінен, Саділек, Ринеш — Лачі — Олатунджі, Бірманчевич

Не зіграють: Адлі, Белосян, Інкап'є, Тер'є — Коббо, Пресіадо, Туці

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

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Баєр — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.12, тоді як потенційний успіх Спарти оцінюється показником 23.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 9.70.

прогноз 3:0

[2] Барселона — Аталанта [7]

Середа, 29 січня, 22:00. Естаді Олімпік Люїс Кумпаньш, Барселона. Головний арбітр — Майкл Олівер (Англія)

Повний анонс матчу Барселона — Аталанта читайте за посиланням.

[14] Боруссія Дортмунд — Шахтар [27]

Середа, 29 січня, 22:00. БВБ Штадіон Дортмунд, Дортмунд. Головний арбітр — Гленн Нюберг (Швеція)

Повний анонс матчу Боруссія Дортмунд — Шахтар читайте за посиланням.

[13] Брест — Реал Мадрид [16]

Середа, 29 січня, 22:00. Стад де Рудуру, Генгам. Головний арбітр — Еспен Ескос (Норвегія)

Реал кількома невдачами раніше настільки ускладнив собі шлях до заповітного місця в топ-8, що тепер і перемога над Брестом, який теж точно братиме участь у наступному раунді єврокубка, не гарантує мадридцям бажаного результату. Для французького колективу успіхом буде й нічия, яка має допомогти йому в боротьбі за місце в переліку сіяних у стикових матчах.

Туром раніше клуб чемпіонату Франції подарував надію українським уболівальникам. У Гельзенкірхені "піратів" із рахунком 2:0 здолав донецький Шахтар. "Вершкові" ж минулої середи з дублями Вінісіуса Жуніора й Родріго очікувано розгромили вдома Зальцбург (5:1).

Після поразки в Німеччині підопічні Еріка Руа з рахунком 1:0 на виїзді здолали аутсайдера Ліги 1 Гавр. Брест іде восьмим, намагаючись зачепитися за місця в єврокубках. Перший хет-трик Кіліана Мбаппе дозволив команді Карло Анчелотті розгромити Вальядолід у виїзному поєдинку минулої суботи, зміцнивши її лідерські позиції в Ла Лізі (тепер перевага над Атлетіко становить чотири очки).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Ндіає, Перейра Лаже — Камара, Фернандес, Маньєтті — Бальде, Ажорк, Сіма

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Чуамені, Модрич — Діас, Беллінгем, Мбаппе — Родріго

Не зіграють: Амаві, Айдара, Ле Кардіналь, Локо, Мартен — Мілітао, Карвахаль, Камавінга, Вінісіус

Під питанням: Ле-Мелу — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

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БУКМЕКЕРИ

Реал Мадрид — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.39, тоді як потенційний успіх Бреста оцінюється показником 7.60. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.20.

прогноз 0:3

[26] Динамо Загреб — Мілан [6]

Середа, 29 січня, 22:00. Стадіон Максімір, Загреб. Головний арбітр — Франсуа Летесьє (Франція)

Мілан має чудову можливість шляхом здобуття шостої поспіль перемоги в оновленій Лізі чемпіонів дістатися одразу 1/8 фіналу плей-оф. Сьогоднішній суперник представника Серії А, а саме Динамо Загреб, сподіватиметься на значну підтримку місцевих уболівальників, адже без звитяги ввечері шансів на вихід до наступного раунду немає.

Тижнем раніше, у Лондоні, багаторазовий чемпіон Хорватії очікувано зазнав розгромної поразки від Арсеналу (3:0), тоді як "россонері" мінімально здолати майбутнього суперника "канонірів" Жирону допоміг гол Рафаеля Леана в першому таймі протистояння на Стадіо Джузеппе Меацца.

Минулими вихідними команда Фабіо Каннаваро провела свій перший після зимової перерви матч чемпіонату Хорватії, вдома розібравшись з Істрою 1961 (3:1). Клуб із Загреба в турнірній таблиці йде третім. Підопічні Сержіу Консейсана драматично вирвали вольову домашню перемогу над Пармою (3:2) завдяки двом голам у компенсований час.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Загреб: Невістич — Рістовські, Ммаї, Бернауер, Торренте, П'єр-Габріель — Стойкович, Адемі, Мішич, Батуріна — Куленович

Мілан: Меньян — Терраччано, Габбія, Павлович, Ернандес — Беннасер, Фофана — Пулішич, Рейндерс, Леан — Мората

Не зіграють: Сучич, Качавенда — Роял, Флоренці, Лофтус-Чік, Тіав, Калабрія

Під питанням: Мішич, Петкович, Теофіль-Катрен — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

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Мілан — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.56, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 5.40. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.60.

прогноз 1:3

[31] Жирона — Арсенал [3]

Середа, 29 січня, 22:00. Естаді Монтіліві, Жирона. Головний арбітр — Мауріціо Маріані (Італія)

Арсенал потребує всього одного залікового бала для гарантованого виходу до 1/8 фіналу плей-оф оновленого єврокубка, тож зустріч із Жироною має бути комфортною навіть на виїзді. Каталонці ж уже не мають жодного шансу на здобуття путівки бодай до стикових поєдинків.

Як згадувалося вище, Жирона тижнем раніше поступилася Мілану на виїзді з рахунком 1:0, тоді як Арсенал вдома розгромив Динамо Загреб (3:0).

Минулими вихідними підопічні Мічела зазнали третьої поспіль поразки в усіх турнірах, дозволивши обіграти себе Райо Вальєкано у виїзному поєдинку з рахунком 2:1. Команда Мікеля Артети не без проблем порадувала своїх уболівальників виїзною звитягою над Вулвергемптоном (1:0). Жирона в чемпіонаті Іспанії йде восьмою, а Арсенал повернувся на другу сходинку чемпіонату Англії, відстаючи від лідируючого Ліверпуля на шість очок.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Жирона: П. Лопес — Мартінес, Д. Лопес, Хуанпе, Франсес — Мартін, Еррера — Циганков, ван де Бек, Данжума — Руїс

Арсенал: Рая — Тімбер, Ківьор, Калафіорі, Зінченко — Едегор, Меріно, Жоржиньо — Нванері, Троссар, Стерлінг

Не зіграють: Хіль, Блінд, Гассаніга, Гутьєррес, Крейчі — Жезус, Сака, Томіясу

Під питанням: ... — Вайт, Меріно, Едегор

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

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Арсенал — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.59, тоді як потенційний успіх Жирони оцінюється показником 5.50. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.40.

прогноз 1:2

[34] Зальцбург — Атлетіко [5]

Середа, 29 січня, 22:00. Штадіон Зальцбург, Зальцбург. Головний арбітр — Ентоні Тейлор (Англія)

Атлетіко у виїзному матчі проти Зальцбурга спробує повторити вищезгаданий успіх свого запеклого ворога з Мадрида. Навіть нічиєї за вдалих обставин цілком може вистачити для виходу до 1/8 фіналу плей-оф. А от австрійцям уже нічого не допоможе, адже вони втратили свої шанси на місце в наступному раунді достроково.

Чемпіонат Австрії усе ще на перерві, ще з середини грудня, тож після розгромної поразки від Реала (5:1) в ЛЧ "бики" готувалися до сьогоднішнього поєдинку. У Бундеслізі підопічні Томаса Летша йдуть п'ятими, десятьма очками поступаючись лідируючому Штурму.

"Матрацники" ж туром раніше здобули вольову домашню перемогу над леверкузенським Баєром (2:1) завдяки дублю Хуліана Альвареса, після чого приймали Вільярреал у Ла Лізі. Нічия з рахунком 1:1 призвела до збільшення відставання колективу Дієго Сімеоне від лідера турнірної таблиці.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зальцбург: Шлагер — Дедич, Байду, П'йонтковські, Терзич — Капальдо, Гурна-Дуат, Бідструп, Глух — Нене, Дагім

Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Рейнілдо — Сімеоне, Де Пауль, Коке, Галлагер — Грізманн, Альварес

Не зіграють: К'єргор, Конате, Гіндо — Барріос, Галан

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Атлетіко — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.38, тоді як потенційний успіх Зальцбурга оцінюється показником 8.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.30.

прогноз 1:2

[4] Інтер — Монако [10]

Середа, 29 січня, 22:00. Стадіо Сан Сіро, Мілан. Головний арбітр — Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина)

Як Інтер, так і Монако, націлені на вихід одразу до 1/8 фіналу плей-оф оновленої Ліги чемпіонів. Тим не менш, італійцям вистачить і нічийного результату на Стадіо Джузеппе Меацца сьогодні ввечері, тоді як французів влаштує виключно перемога, яка при цьому навіть не гарантує їм місця в топ-8, тож господарі поля почуватимуть себе значно комфортніше.

Обидва колективи святкували ідентичні звитяги туром раніше. "Нерадзуррі" впоралися в Празі з Спартою, а монегаскам вдома вдалося здолати прямого конкурента в боротьбі за найвищі позиції Астон Віллу.

Команда Сімоне Індзагі очікувано розгромила на виїзді Лечче (4:0), підтримуючи свої намагання захистити чемпіонський титул. Зараз вона відстає від лідируючого Наполі на три очки, але має матч у запасі. Підопічні ж Аді Гюттера в результативному домашньому поєдинку (3:2) впоралися з Ренном, і надалі йдучи третіми в Лізі 1.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Асллані, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес

Монако: Маєцькі — Вандерсон, Салісу, Керер, Мавісса — Камара, Магасса — Акліуш, Мінаміно, Бен Сегір — Емболо

Не зіграють: Ачербі, Чалханоглу, Корреа — Балогун, Іленіхена, Сінго

Під питанням: ... — Закарія

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

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Інтер — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.64, тоді як потенційний успіх Монако оцінюється показником 5.10. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.25.

прогноз 1:0

[12] Лілль — Феєнорд [11]

Середа, 29 січня, 22:00. Стад П'єр Моруа, Вільнев-д'Аск. Головний арбітр — Славко Вінчич (Словенія)

Переходимо до одного з найцікавіших із турнірної точки зору матчів, адже як Лілль, так і Феєнорд, маючи в своєму активі по 13 залікових балів, усе ще претендують на місце в топ-8. Потенційний сьогоднішній переможець дуелі у Франції, напевно, досягне успіху у вигляді виходу одразу до 1/8 фіналу, тоді як команда, яка зазнає поразки, може опинитися й серед несіяних на стикові поєдинки.

Колектив Бруно Женезіо до цієї зустрічі підходить на тлі двох ідентичних виїзних невдач (2:1). У минулому турі єврокубка Лілль поступився Ліверпулю, після чого, минулими вихідними, Страсбуру. У Лізі 1 клуб іде п'ятим, продовжуючи боротьбу за зону ЛЧ.

Підопічні Браяна Пріске тижнем раніше порадували свої уболівальників у Роттердамі несподіваним розгромом Баварії (3:0), а пізніше виключно готувався до вирішального протистояння, що відбудеться сьогодні ввечері. В Ередивізі команда йде четвертою.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лілль: Шевальє — Меньє, Діакіте, Алекссандро, Гудмундссон, Баккер — Буадді, Гомес — Гаральдссон, Сахрауї — Девід

Феєнорд: Бейлов — Ньївкоп, Траунер, Ганцко, Смал — Міламбо, Белен, Надже — Хадж Мусса, Хіменес, Пайшао

Не зіграють: Жегрова, Фернандес-Пардо, Сантуш, Манді, Андре, Ісмаїлі — Лотомба, Зеррукі, Зехіль

Під питанням: ... — Тімбер, Хван, Стенгс

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

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БУКМЕКЕРИ

Лілль — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.14, тоді як потенційний успіх Феєнорда оцінюється показником 3.40. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.55.

прогноз 2:2

[25] Манчестер Сіті — Брюгге [20]

Середа, 29 січня, 22:00. Сіті оф Манчестер Стедіум, Манчестер. Головний арбітр — Хосе Марія Санчес (Іспанія)

Хто б міг подумати, що до заключного туру основного етапу Манчестер Сіті підходитиме поза зоною виходу до плей-оф. Сьогодні ввечері все залежать від "містян" — їм потрібна виключно перемога над Брюгге вдома, що не виглядає чимось недосяжним. Гості ж, напевно, будуть націлені на здобуття нічийного результату, який дозволить їм в останній момент вийти до наступного раунду.

Тижнем раніше команда Пепа Гвардіоли не втримала перевагу в два голи над ПСЖ у Парижі, зазнавши поразки з рахунком 4:2. Підопічні Нікі Геєна в минулому турі стримали на власному полі Ювентус, втретє за основний етап уникнувши пропущених голів.

За поразку у Франції манкуніанці реабілітувалися розібравшись вдома з Челсі (3:1). Завдяки цьому МС обійшов "синіх" у турнірній таблиці АПЛ і зараз іде четвертим. Бельгійці ж на внутрішній арені оступилися, на власному полі не зумівши здолати Кортрейк (1:1). У чемпіонаті "синьо-чорні" йдуть другими, відстаючи від лідируючого Генка на три очки.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Стоунз, Аканджі, Гвардіол — Ковачич — Савіньйо, Де Брюйне, Фоден, Гріліш — Голанд

Брюгге: Міньйоле — Сейс, Ордоньєс, Мехеле, Де Кюйпер — Оньєдіка, Яшарі, Ванакен — Тальбі, Жутгла, Цоліс

Не зіграють: Діаш, Аке, Родрі, Бобб — ...

Під питанням: Доку — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

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БУКМЕКЕРИ

Манчестер Сіті — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.19, тоді як потенційний успіх Брюгге оцінюється показником 14.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 7.70.

прогноз 3:0

[19] ПСВ — Ліверпуль [1]

Середа, 29 січня, 22:00. ПСВ Стадіон, Ейндговен. Головний арбітр — Тобіас Штілер (Німеччина)

Арне Слот повернеться до Нідерландів вперше з моменту свого відходу з Феєнорда влітку 2024 року. Ліверпуль під його керівництвом сьогодні ввечері гостюватиме в Ейндговені в ПСВ. "Червоні" мають можливість увійти в історію ЛЧ нового формату в першому ж сезоні, якщо здобудуть восьму поспіль звитягу, тоді як нідерландці все ще не гарантували своєї участі в наступному раунді єврокубка й тому не можуть почувати себе в безпеці.

Команда Петера Боша до надважкої дуелі підходить на тлі ідентичних за рахунком перемог (3:2). У минулому турі ЛЧ ейндговенці втримали перевагу в один гол над Црвеною Звездою в Белграді, після чого впоралися вдома з Бредою. ПСВ усе ще перебуває вершині турнірної таблиці Ередивізі, випереджаючи Аякс (є гра в запасі) на чотири залікових бали.

Мерсисайдці Слота, як згадувалося вище, у сьомому турі основного етапу на Енфілді здолали Лілль (2:1), тоді як минулими вихідними Ліверпуль очікувано розгромив на власному полі Іпсвіч Таун (4:1), продовживши лідирувати в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, із матчем у запасі маючи шестиочкову перевагу над Арсеналом.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСВ: Бенітес — Ледесма, Схаутен, Боскальї, Жуніор — Сайбарі, Тіль, Верман — Бакайоко, де Йонг, Ланг

Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Кванса, ван Дейк, Цимікас — Гравенберх, Ендо — Елліотт, Собослаї, Діас — Нуньєс

Не зіграють: Дест, Нагало, Дріуш, Фламінго — Жота, Гомес

Під питанням: ... — Джонс

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

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ПСВ — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.19, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 3.20. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.

прогноз 2:2

[23] Спортінг Лісабон — Болонья [28]

Середа, 29 січня, 22:00. Ештадіу Жозе Алваладе, Лісабон. Головний арбітр — Бенуа Бастьєн (Франція)

Спортінг трьома поспіль поразками в оновленому турнірі поставив себе в скрутне становище. І якщо невдача в матчі проти Арсенала мало кого здивувала, то результати у виїзних матчах проти Брюгге й Лейпцига (обидва — 2:1) стали для вболівальників лісабонців дуже неприємним сюрпризом. У домашньому поєдинку з Болоньєю (достроково вилетіла) "левів" може влаштувати й нічия, але задля власної безпеки вони мають грати виключно на перемогу.

Після поразки в Лейпцигу підопічні Руя Боржеша вдома впоралися з Насьоналем (2:0), що дозволило Спортінгу збільшити свою перевагу над другою в турнірній таблиці чемпіонату Португалії Бенфікою й третім Порту до шести залікових балів на тлі їхніх чергових невдач.

Колектив Вінченцо Італьяно попри домашню вольову перемогу над Боруссією Дортмунд (2:1) все одно вилетів із ЛЧ, після чого гостював в Емполі (1:1) в Серії А минулими вихідними. "Россоблу" в чемпіонаті Італії йдуть восьмими, продовжуючи боротьбу за єврокубки.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Спортінг Лісабон: Ісраель — Фреснеда, Діоманде, Інасіу, Араухо — Катаму, Юльманн, Браганса — Кенда, Дьокереш, Трінкан

Болонья: Скорупські — Пош, Лукумі, Беукема, Міранда — Побега, Моро — Ндоє, Фергюсон, Одгор — Кастро

Не зіграють: Гонсалвеш, Сантуш, Сен-Жюст, Куарежма — Фройлер, Орсоліні, Ебішер

Під питанням: Моріта — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Спортінг — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.49, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 6.30. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.75.

прогноз 2:1

[33] Штурм — Лейпциг [30]

Середа, 29 січня, 22:00. Вертерзе Штадіон, Клагенфурт. Головний арбітр — Микола Балакін (Україна)

Якщо факт відсутності шансів на вихід до наступного раунду в Штурма після семи турів основного етапу навряд чи когось дивує, то результати Лейпцига для багатьох були відкриттям. Свої перші очки "бики" здобули лише тижнем раніше, на власному полі здолавши лісабонський Спортінг (2:1).

Лідер чемпіонату Австрії (зараз на зимовій перерві) під керівництвом Юргена Зоймеля минулого вівторка зазнав нищівної поразки від Аталанти в Бергамо (5:0). Команда Марко Розе після успіху в ЛЧ зумів вдома також зіграти внічию з леверкузенським Баєром (2:2) у Бундеслізі. Зараз вона йде п'ятою в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Штурм: Схерпен — Лавале, Вютріх, Гейргофер, Карич — Ялькує, Кітеішвілі, Горенц Станкович, Чуквуані — Гргич, Бевінг

Лейпциг: Вандевордт — Гертрейда, Орбан, Бітшиабу, Раум — Баумгартнер, Зайвальд, Айдара, Сімонс — Шешко, Поульсен

Не зіграють: ... — Генріхс, Уедраого

Під питанням: Джонстон — Сілва, Кампль

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Лейпциг — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.91, тоді як потенційний успіх Штурма оцінюється показником 3.90. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.85.

прогноз 1:2

[24] Штутгарт — ПСЖ [22]

Середа, 29 січня, 22:00. Арена Штутгарт, Штутгарт. Головний арбітр — Давіде Масса (Італія)

Повний анонс матчу Штутгарт — ПСЖ читайте за посиланням.

[17] Ювентус — Бенфіка [21]

Середа, 29 січня, 22:00. Ювентус Стедіум, Турин. Головний арбітр — Іштван Ковач (Румунія)

Повний анонс матчу Ювентус — Бенфіка читайте за посиланням.

[36] Янг Бойз — Црвена Звезда [32]

Середа, 29 січня, 22:00. Стадіон Ванкдорф, Берн. Головний арбітр — Умут Мелер (Туреччина)

В іншому матчі, що не матиме впливу на перелік майбутніх учасників плей-оф оновленої Ліги чемпіонів, головний аутсайдер турніру, а саме Янг Бойз, прийматиме Црвену Звезду. Швейцарці зазнали семи поспіль поразок, тоді як сербам на власному полі в листопаді вдалося розгромити Штутгарт із рахунком 5:1, здобувши свої єдині залікові бали.

Підопічні Джорджо Контіні після мінімальної поразки від Селтіка в Глазго (1:0) тижнем раніше гостювали в Грассхопперс у чемпіонаті Швейцарії. Клуб із Берна в Цюриху досягнув лише нічиєї, залишившись на дев'ятій із 12-ти сходинок турнірної таблиці Суперліги. Чемпіонат Сербії, в якому команда Владана Мілоєвича впевнено лідирує, перебуває на перерві з грудня.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Янг Бойз: Келлер — Атекаме, Камара, Беніто, Хаджам — Віржинью, Лаупер, Лакоми, Монтейру — Ганвула, Коллі

Црвена Звезда: Глазер — Мімович, Джига, Спаїч, Сеол — Крунич, Елшнік — Сілас, Іванич, Радоньїч — Ндіає

Не зіграють: Янко, Конте, Угрінич — Олаїнка

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Янг Бойз — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.57, тоді як потенційний успіх Црвени Звезди оцінюється показником 2.63. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.