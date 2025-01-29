Ювентус — Бенфіка. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 29.01.2025

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 29 січня та розпочнеться о 22:00.

У рамках заключного восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА на Альянц Стадіум у Турині між собою зіграють два володарі Кубка європейських чемпіонів — Ювентус та Бенфіка, в якій виступає українець Анатолій Трубін.

[*] — позиція в турнірній таблиці Ліги чемпіонів

[17] ЮВЕНТУС — БЕНФІКА [21]

СЕРЕДА, 29 СІЧНЯ, 22:00. АЛЬЯНЦ СТАДІУМ, ТУРІН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Перед фінальним туром Ювентус вже підтвердив своє місце у плей-оф, але йому не вистачає одного очка до вісімки найкращих, тоді як поразка від Барселони минулого тижня означає, що Бенфіка все ще може вилетіти з турніру.

Ювентус набрав 12 очок у семи іграх, але, здобувши перемоги в перших двох матчах, італійському гранду вдалося досягти успіху лише в одному з наступних п'яти матчів — востаннє він зіграв внічию з Брюгге (0:0). Результат у Бельгії став для "зебр" 16 нічиєю у всіх турнірах цього сезону — більше половини їхніх матчів завершилися внічию. Однак для того, щоб автоматично потрапити до 1/8 фіналу, їм потрібна лише перемога.

На тлі низки нічиїх команда Тіаго Мотти, принаймні, довела, що її важко обіграти, але минулими вихідними вони зазнали третьої поразки в сезоні від Наполі (1:2), незважаючи на дебютний гол новачка Рандаля Коло-Муані, який лише кілька днів тому перебрався в оренду із ПСЖ.

Ця невдача не лише залишила їх на п'ятому місці у чемпіонаті, а й підтвердила певну слабкість. Тепер команда Мотти має вирішальний поєдинок з Бенфікою, якої Ювентус програв шість разів у восьми попередніх зустрічах — більше перемог у єврокубках вони зазнали лише від Реалу.

Усього три очки остаточно підтвердять, що історія Бенфіки в Лізі чемпіонів може продовжитись у плей-оф — будь-який інший результат може призвести до того, що вони залишаться без єврокубків.

Все могло б скластися зовсім по-іншому, але поразка минулого тижня від Барселони поставила "орлів" у дуже делікатне становище. Контролюючи хід матчу у перерві завдяки хет-трику Вангеліса Павлідіса, вони зазнали краху на останніх хвилинах, і Барселона здобула перемогу (5:4).

В результаті Бенфіка стала лише другою командою, яка забила чотири голи і програла в ЛЧ, опустившись на хитке 21 місце. Команда Бруно Лаже, можливо, забила 14 голів у семи матчах, обігравши Атлетіко та Монако, але тепер вони пропустили 12 голів, здобувши одну перемогу в останніх п'яти матчах у єврокубках.

Форма "орлів" у чемпіонаті також є проблемою. "Орли" все ще борються за титул, але минулими вихідними вони поступилися Каса Піа (1:3). Тепер Бенфіка відстає від Спортінга на шість очок, здобувши перемогу лише у п'яти з останніх 11 матчів у всіх турнірах.

Компанія FAVBET, вважає, що незначними фаворитами цього протистояння є підопічні Тіаго Мотти. Так, на перемогу Ювентуса пропонується коефіцієнт 2,24, тоді як потенційний успіх Бенфіки оцінюється показником 3,45. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,25. У цьому матчі очікуємо результативності від обох команд, тому пропонуємо звернути увагу на подію "Обидві заб'ють" із коефіцієнтом 1,84.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Камб'язо, Калулу, Гатті, Савона — Тюрам, Локателлі — Їлдиз, Копмейнерс, Консейсан — Влахович.

Бенфіка: Трубін — Бесте, Отаменді, Араужу, Ба — Кекчю, Флорентіну, Еурснес — Актюркоглу, Ді Марія, Павлідіс.

Не зіграють: Бремер, Кабаль, Мілік — Саншеш, Кабрал, Каррерас, Говея (?).

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