Боруссія Дортмунд — Шахтар. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 29.01.2025

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 29 сiчня та розпочнеться о 22:00.

У восьмому турі основного етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють Шахтар та дортмундська Боруссія.

Боруссія Д — Шахтар

Середа, 29 сiчня, 22:00, стадіон Зігналь-Ідуна-Парк, Дортмунд. Арбітр зустрічі — Гленн Нюберг (Румунiя)

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Ситуація в групі для Шахтаря нагадує стан справ в українській політиці: чим довше вивчаєш, то гірше все виглядає. Три очки відставання від прохідного 24-го рядка – це півбіди. Справжня бiда у тому, що дві команди з тих, у яких 10 пунктів, грають одна з одною – і чудово знають, що нічия гарантує їм невиліт. Якщо враховувати, що в матчі Штутгарту та ПСЖ нічия в принципі виглядає найвірогіднішим варiантом, то, здається, що і матч можна не грати – настільки очевидним є його результат.

Далі. Спортiнг, теж маючи 10 очок, грає вдома з Болонею, яка вже втратила будь-які шанси на плей-офф. Відповідно, його теж влаштовує нічия. Також “десятиочкова” Бенфіка грає на виїзді з Ювентусом — і вона, звичайно, дарма так дала відігратися Барселоні у попередньому турі, але Юве так любить катати нічиї...

Гаразд, припустимо, Бенфіка програє Ювентусу. Шахтарю достатньо перемогти? Ні. Різниця забитих і пропущених у “гірників” набагато гірша, ніж у БУДЬ-ЯКОГО з його суперників. Наприклад, якщо Бенфіка програє Ювентусу 0:1, а інші матчі закінчуються внічию, то Шахтарю треба перемагати Борусію... 8:0. Тому що у “орлів” різниця у такому разі стане 14:13, а у “гірників” вона зараз дорівнює 7:13. Гаразд, 8:1 теж влаштують.

Якщо 0:1 програє Штутгарт, то Шахтарю потрібно перемагати у шість м'ячів. Але насправді навіть цього з великою ймовірністю не вистачить. Адже у “гірників” 7 очок, а у Ман Сіті 8 – і в останньому турі вони приймають вдома Брюгге. Проста перемога – і вони з 25-го місця застрибують у зону плей-офф, гарантовано обходячи, як мінімум, Брюгге (у бельгійців 11 очок та різниця м'ячів навіть зараз гірша). Таким чином, “прохідним балом” цілком можуть стати 11, і тоді результат Шахтаря взагалі ніякого значення не матиме.

Все це я пишу з повним розумінням, що тиждень тому Шахтар провів чудовий матч, здобув найвпевненішу перемогу цього сезону ЛЧ – і заслужив, як мінімум, похвалу. Просто все виглядає так, що, як часто буває з нашими (той самий Шахтар перемагав АПОЕЛ, коли став достроково останнім), що команда заграла надто пізно.

У тилу ворога

У Боруссії все настільки весело, що щиро шкода, що цей клуб за сучасною модою не знімає серіал. За один січень встигнути програти Байєру, Гольштайн Кілю, Айнтрахту та Болоньї – це примудритися треба. За такий початок року своїм місцем поплатився Нурі Шахін.

Може, звичайно, Майк Тульберг і стане згодом великим тренером, але поки що все виглядає так, що сьогодні він проведе останній матч на чолі професійної команди в найближчому майбутньому. Боруссія вигнала Шахіна, не маючи навіть претендентів на заміну – і зараз гарячково перебирає варіанти. Рангник, тен Гаг, Ковач, Шмідт – у пресі спливають різні варіанти. Просто, м'яко кажучи, не всі хочуть іти в таку проблемну команду.

А тим часом Боруссія втратила очки і з Вердером. Вилучення Шлоттербека ще в середині першого тайму не завадило вести по ходу гри 2:0 – але, звісно, ​​завадило утримати перевагу. З іншого боку, це перший непрограш у 2025-му році – можливо, це вже настав час розцінювати як позитив.

Дрімтіми Клоппа і Гіцфельда, атака з чотирьох тезок і лихоліття прямо зараз: що потрібно знати про Боруссію Дортмунд

Слова, слова, слова

Маріно Пушич, головний тренер Шахтаря:

Завжди цікаво стикатися із ситуацією, коли тренер змінюється за тиждень до гри. Вони провели один матч з «Вердером» (Бремен), тож ми могли подивитися його. Я не думаю, що буде дуже велика різниця, тому що команда є командою, яка вже грала з певною структурою, певною системою. Деталі можуть відрізнятися, але я не думаю, що завтра вони раптом гратимуть з п’ятьма або шістьма захисниками.

У будь-якому разі це не має значення, якщо говорити чесно. Як я вже казав, тільки від нас залежить те, як швидко зможемо розпізнати дії суперника й наскільки швидко будемо діяти, працювати на максимумі наших можливостей, щоб змагатися з дуже хорошим опонентом.

Педріньйо, футболіст Шахтаря:

Я впевнений, що у попередній грі, проти Бреста, ви могли побачити чудову інтернаціональну взаємодію представників різних націй. У тому числі українців. Багато наших партнерів з українським громадянством створили для нас чудові нагоди, допомагали бразильцям відзначитися, бразильці допомагали відзначитися українцям.

Майк Тульберг, виконуючий обов'язки головного тренера дортмундської Боруссії:

Шахтар дуже сильний у володінні м'ячем. У них багато гравців, які чудово грають в ситуаціях 1 на 1. Але набагато важливіше те, як ми реалізуємо свої сильні сторони на полі.

Грегор Кобель, футболіст дортмундської Боруссії:

Нам треба зосередитися на собі, на своїй грі, добре зіграти з Шахтарем, здобути перемогу, а все інше прийде.

Ситуація непроста – ми ще не перемагали цього року. У кожного клубу бувають складні етапи. Хороша команда – це те, що дає можливість вийти зі складної ситуації. Перш за все, нам потрібно відчути смак перемоги. Нам потрібно вигравати матчі.

Орієнтовні склади

Боруссія: Кобель — Р'єрсон, Джан, Шлоттербек, Бенсебаїні — Гросс, Забітцер — Брандт — Адеємі, Гірассі, Байно-Гіттенс

Шахтар: Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові — Марлон Гомес, Криськів, Судаков — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Кевін