Барселона — Аталанта. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 29.01.2025

У рамках заключного туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою на Естадіо Олімпіко зустрінуться місцева каталонська Барселона та бергамська Аталанта.
СЕРЕДА, 29 СІЧНЯ, 22:00. ЕСТАДІО ОЛІМПІКО, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Барселона — це лише одна з двох команд поточного розіграшу основного раунду Ліги чемпіонів, яка підходить до останнього туру абсолютно без будь-якого нервування та тиску, що стосуються становища в таблиці та турнірних завдань. Справа в тому, що каталонці, які підходять до заключного матчу цієї стадії на другому місці, разом із Ліверпулем вже на 100% гарантували собі не просто єврокубкову весну у плей-оф найпрестижнішого турніру, а у цілому місце в 1/8 фіналу – найкраще, чого можна було досягти за підсумками цього етапу. Такий розклад як мінімум показує нам, що незважаючи на всю критику збоку фанатів напередодні, у підсумку новий формат ЛЧ подарував нам головне — це інтригу до проміжного фінішу перед плей-оф.
І все-таки, як би там у Барселони зараз переважно не була відсутня турнірна мотивація, позитивний результат у сьогоднішньому матчі з Аталантою дозволить каталонцям залишитися на вершині серед найкращих — а чим краще твоя позиція за підсумками основного етапу, тим у перспективі жеребкування може звести тебе з менш грізним суперником у плей-оф. Але, звичайно, це все лише теоретично, адже не забуваємо, що десь унизу зараз можна знайти умовні і ПСЖ, і Манчестер Сіті. У будь-якому разі, підопічні Гансі Фліка навряд чи відмовляться від ідеї порадувати під кінець цього етапу своїх уболівальників сьомою перемогою при одній поразці – тим більше, що команда зараз знову набрала досить непогану форму.
І якщо щодо мотивації гравців Барселони сьогодні можна задаватися питаннями, то у випадку з прогресуючою Аталантою такі питання сьогодні точно не стоять. Підопічні Джан П'єро Гасперіні підходять до заключного туру основного раунду Ліги чемпіонів на сьомому рядку в турнірній таблиці, маючи перед собою очевидну і зрозумілу мету — закріпити успішну першу половину сезону фінішом у вісімці найкращих, що дозволить бермагасам як мінімум трохи розвантажити свій календар у насичену весну.
Також не можна не згадати, як Аталанта зіграла проти європейських грандів у цій Лізі чемпіонів — легко і просто не було ні лондонському Арсеналу (0:0), ні мадридському Реалу (2:3). В іншому ж, не рахуючи сенсаційної нічийної зустрічі з Селтіком, бергамаски проходили цей етап, не помічаючи своїх суперників, серед яких, на жаль, опинився і наш донецький Шахтар.
Тим не менш, напередодні сьогоднішнього поєдинку існують кілька моментів, які змушують засумніватися у потенційному успіхові чинних тріумфаторів Ліги Європи. По-перше, поточна форма Аталанти не виглядає ідеальною, хоч і календар недавніх матчів, серед яких у суперниках були Ювентус з Наполі, точно не назвеш подарунком. По-друге, основний момент – це травма головної атакуючої ланки бергамасків Адемоли Лукмана, про яку стало відомо буквально напередодні матчу. Без нігерійця англійського походження італійському клубу теоретично буде непросто, але ніхто не виключає, що Гасперіні все ж таки вдасться знайти рішення для цієї серйозної кадрової втрати і фінішувати у топ-8.
За версією букмекерів, фаворитами цього протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони пропонується коефіцієнт 1,74, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 4,15. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,50.
ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ
Гансі Флік, головний тренер Барселони: "Дуже важливо виграти цю гру, тому що ми хочемо завершити цей етап Ліги чемпіонів на другому місці. Це буде важливо для наступного етапу змагань. Ми перебуваємо зараз в хорошій ситуації. Я дуже поважаю Гасперіні і те, як він виконує свою роботу, усі ідеї, які він втілює. Це наочний приклад, що відбувається з командою, якщо є довіра до тренера. Те, що вони зробили в останні роки — це неймовірно. Мені подобається його стиль гри в Європі: вони грають дуже добре і забивають багато голів".
Джан П'єро Гасперіні, головний тренер Аталанти: "Для нас є викликом протистояти такій команді, як Барселона. Якщо ми зможемо виграти, ми здолаємо одну з найкращих команд світу, яка знаходиться у прекрасній формі. Загалом я дуже задоволений. Наш прогрес був дуже важким. Матчі з такими командами, як Реал, Арсенал та іншими для мене були дуже важливими. Тепер у нас є можливість порівняти себе з Барселоною і побачити наш справжній рівень".
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БАРСЕЛОНА: Щесни — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — Касадо, Педрі — Ямал, Гаві, Рафінья — Левандовські
АТАЛАНТА : Карнессекі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Белланова, Едерсон, де Рон, Руджері — Пашалич — Самарджич, Де Кетеларе
Не зіграють: Бернал, Крістенсен, І. Мартінес, Тер Штеген — Коссуну, Лукман
Під питанням: Ольмо — ...
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
Команди зіграють між собою вперше.
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2