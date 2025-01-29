Барселона — Аталанта. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 29.01.2025

У рамках заключного туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою на Естадіо Олімпіко зустрінуться місцева каталонська Барселона та бергамська Аталанта.

[*] — позиція в турнірній таблиці Ліги чемпіонів

СЕРЕДА, 29 СІЧНЯ, 22:00. ЕСТАДІО ОЛІМПІКО, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Барселона — це лише одна з двох команд поточного розіграшу основного раунду Ліги чемпіонів, яка підходить до останнього туру абсолютно без будь-якого нервування та тиску, що стосуються становища в таблиці та турнірних завдань. Справа в тому, що каталонці, які підходять до заключного матчу цієї стадії на другому місці, разом із Ліверпулем вже на 100% гарантували собі не просто єврокубкову весну у плей-оф найпрестижнішого турніру, а у цілому місце в 1/8 фіналу – найкраще, чого можна було досягти за підсумками цього етапу. Такий розклад як мінімум показує нам, що незважаючи на всю критику збоку фанатів напередодні, у підсумку новий формат ЛЧ подарував нам головне — це інтригу до проміжного фінішу перед плей-оф.

І все-таки, як би там у Барселони зараз переважно не була відсутня турнірна мотивація, позитивний результат у сьогоднішньому матчі з Аталантою дозволить каталонцям залишитися на вершині серед найкращих — а чим краще твоя позиція за підсумками основного етапу, тим у перспективі жеребкування може звести тебе з менш грізним суперником у плей-оф. Але, звичайно, це все лише теоретично, адже не забуваємо, що десь унизу зараз можна знайти умовні і ПСЖ, і Манчестер Сіті. У будь-якому разі, підопічні Гансі Фліка навряд чи відмовляться від ідеї порадувати під кінець цього етапу своїх уболівальників сьомою перемогою при одній поразці – тим більше, що команда зараз знову набрала досить непогану форму.

І якщо щодо мотивації гравців Барселони сьогодні можна задаватися питаннями, то у випадку з прогресуючою Аталантою такі питання сьогодні точно не стоять. Підопічні Джан П'єро Гасперіні підходять до заключного туру основного раунду Ліги чемпіонів на сьомому рядку в турнірній таблиці, маючи перед собою очевидну і зрозумілу мету — закріпити успішну першу половину сезону фінішом у вісімці найкращих, що дозволить бермагасам як мінімум трохи розвантажити свій календар у насичену весну.

Також не можна не згадати, як Аталанта зіграла проти європейських грандів у цій Лізі чемпіонів — легко і просто не було ні лондонському Арсеналу (0:0), ні мадридському Реалу (2:3). В іншому ж, не рахуючи сенсаційної нічийної зустрічі з Селтіком, бергамаски проходили цей етап, не помічаючи своїх суперників, серед яких, на жаль, опинився і наш донецький Шахтар.

Тим не менш, напередодні сьогоднішнього поєдинку існують кілька моментів, які змушують засумніватися у потенційному успіхові чинних тріумфаторів Ліги Європи. По-перше, поточна форма Аталанти не виглядає ідеальною, хоч і календар недавніх матчів, серед яких у суперниках були Ювентус з Наполі, точно не назвеш подарунком. По-друге, основний момент – це травма головної атакуючої ланки бергамасків Адемоли Лукмана, про яку стало відомо буквально напередодні матчу. Без нігерійця англійського походження італійському клубу теоретично буде непросто, але ніхто не виключає, що Гасперіні все ж таки вдасться знайти рішення для цієї серйозної кадрової втрати і фінішувати у топ-8.

За версією букмекерів, фаворитами цього протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони пропонується коефіцієнт 1,74, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 4,15. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,50.