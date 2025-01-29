Штутгарт — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 29.01.2025

СЕРЕДА, 29 СІЧНЯ, 22:00. МХП-АРЕНА, ШТУТГАРТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Штутгарт — одна з головних сенсацій минулого сезону в європейському футболі, яка конвертувалася в першу з сезону-2009/10 участь німецького клубу з однойменного міста у найпрестижнішому єврокубковому турнірі. Більше того, команда Себастьяна Хеннеса зараз підходить до останнього туру основного етапу поточного розіграшу ЛЧ з наявністю реальних шансів продовжити свій єврокубковий шлях навесні у рамках 1/16 фіналу, але в останньому матчі штутгартців доля звела далеко не з найприємнішим і найкомфортнішим суперником, якому аналогічно дуже потрібна перемога.

До фінального дня основного етапу Ліги чемпіонів Штутгарт вирушає, перебуваючи буквально "на волосинці" у турнірному аспекті. Тобто колектив Хеннеса займає останній, 24 рядок, який дає можливість взяти участь у плей-оф турніру. Безперечно, що точно приніс нам новий формат головного єврокубка – це інтригу, яка зберігається зараз до самого кінця у багатьох моментах. Навіть донецький Шахтар, який багато в чому міг краще провести свою єврокубкову кампанію, зараз має хоч і візуально примарні, але хоч якісь шанси вийти в єврокубкову весну. І тут, звичайно, не приховуватимемо, що потенційна невдача Штутгарта сьогодні, ще й з якомога більш "нерівним" рахунком, гратиме "гірникам" тільки на руку. Тут нічого особистого: німці вболіватимуть за німців, а ми – за український клуб, доля якого зараз фактично не корелюється з успіхом Штутгарта у сьогоднішньому матчі.

Хто б міг подумати, що гроза французького футболу Парі Сен-Жермен, який кожен сезон ставить перед собою завдання виграти довгоочікуваний "вухатий" трофей, перед заключним матчем цього етапу також перебуватиме за крок від вильоту, серед найгірших команд Ліги чемпіонів. І якщо ви є вболівальником Шахтаря — варіант повболівати сьогодні за розгромну поразку ПСЖ також теоретично вітається, але якщо порівнювати з потенційною нищівною невдачею Штутгарта - у такому варіанті відігравати "гірникам" доведеться помітно більшу різницю забитих і пропущених.

Проте, залишаючи осторонь вплив українського фактора сьогодні, не можна не віддати парижанам належне на тлі того характеру, який вони проявили в попередньому турі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Вивіска була гучною, але насправді кожен із грандів перебував і досі перебуває не в найкращих турнірних позиціях — гучним тижнем раніше видався і камбек команди Луїса Енріке, яка поступалася кризовому англійському гранду у два м'ячі у другому таймі, але зрештою змогла знайти в собі сили здійснити вольовий ривок на шляху до перемоги з рахунком 4:2.

Чи буде Штутарт простішою перешкодою для ПСЖ сьогодні? Не думаємо, особливо з огляду на фактор підтримки домашніх німецьких трибун. Єдиний і чимало важливий момент – обом командам сьогодні цілком може вистачити і нічиєї, щоб разом вирушити до плей-оф. Так, все ж мають зійтись певні зірки в паралельних зустрічах, але потенційне "сходження" цих зірок – це й близько не те явище, яке ми віднесли б до неможливих. А як команди можуть грати на нічию, коли це потрібно, ми з вами прекрасно знаємо на прикладі останнього туру групового етапу Євро-2024.

За версією букмекерів, незначними фаворитами цього протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ пропонується коефіцієнт 2,76, тоді як потенційний успіх Штутгарта оцінюється показником 3,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 2,52.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ Себастьян Хеннес, головний тренер Штутгарта: "ПСЖ — неймовірно хороша футбольна команда. Вони показали, що вони також можуть успішно діяти у глухій обороні. Команда справді хороша. Перед нами стоїть велике завдання. Я не знаю, як можна грати на нічию. Ми хочемо підготуватися якомога краще і зіграти у свою гру, якщо нам це вдасться".

Луїс Енріке, головний тренер ПСЖ: "Я дуже спокійний, готовий змагатися, готовий до цього нового формату, який створює сюрпризи, і готовий до гри проти суперника високої якості. Сильні сторони Штутгарта? У них є топові гравці, які добре атакують і захищаються, пресингують і є мобільними на усіх ділянках поля. З ними важко буде грати — це точно".