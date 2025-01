УЄФА назвала імена чотирьох кандидатів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

Серед претендентів на нагороду:

- Рафінья (Барселона, дубль у грі з Бенфікою)

- Хуліан Альварес (Атлетіко, дубль у грі з Баєром)

- Вінісіус Жуніор (Реал, дубль у ворота РБ Зальцбург)

- Люк де Йонг (ПСВ, дубль у ворота Црвени Звезди)

