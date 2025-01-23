Монако
1
Астон Вілла
0
21 січня
19:45
Аталанта
5
Штурм
0
21 січня
19:45
Ліверпуль
2
Лілль
1
21 січня
22:00
Атлетіко
2
Баєр Леверкузен
1
21 січня
22:00
Болонья
2
Боруссія Дортмунд
1
21 січня
22:00
Брюгге
0
Ювентус
0
21 січня
22:00
Црвена Звезда
2
ПСВ
3
21 січня
22:00
Бенфіка
4
Барселона
5
21 січня
22:00
Слован Братислава
1
Штутгарт
3
21 січня
22:00
РБ Лейпциг
2
Спортінг Лісабон
1
22 січня
19:45
Шахтар
2
Брест
0
22 січня
19:45
Арсенал
3
Динамо Загреб
0
22 січня
22:00
Феєнорд
3
Баварія
0
22 січня
22:00
Реал Мадрид
5
РБ Зальцбург
1
22 січня
22:00
Селтік
1
Янг Бойз
0
22 січня
22:00
ПСЖ
4
Манчестер Сіті
2
22 січня
22:00
Спарта Прага
0
Інтер
1
22 січня
22:00
Мілан
1
Жирона
0
22 січня
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
29 січня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Спарта Прага
-
29 січня
22:00
Баварія
-
Слован Братислава
-
29 січня
22:00
Жирона
-
Арсенал
-
29 січня
22:00
ПСВ
-
Ліверпуль
-
29 січня
22:00
Інтер
-
Монако
-
29 січня
22:00
Штутгарт
-
ПСЖ
-
29 січня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Шахтар
-
29 січня
22:00
Штурм
-
РБ Лейпциг
-
29 січня
22:00
Барселона
-
Аталанта
-
29 січня
22:00

Родріго: Перемога над Зальцбургом додає Реалу впевненості

23 січня 2025

Родріго, Getty Images

Форвард Реала прокоментував розгром Зальцбурга.

Напередодні мадридський Реал у сьомому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі розгромив австрійський РБ Зальцбург.

Реал Мадрид — РБ Зальцбург 5:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "галактікос" Родріго прокоментував виступ власної команди.

"Для Реала було життєво необхідно виграти цей матч Ліги чемпіонів. Це додає нам упевненості у собі. Це був дуже особливий вечір.

Я радий за Вінісіуса Жуніора, що він став гравцем матчу — він забив два важливі голи, і чим більше надалі він продовжуватиме це робити, а ми продовжуватимемо перемагати, тим краще буде для нас.

Асисти Беллінгема? Із Джудом дуже легко грати. Рухи, які він робить, паси, які він тобі віддає. Друга передача, яку він віддав мені п'ятою, була дуже якісною, і я радий, що граю поруч із ним", — заявив бразильський виконавець.

У заключному турі мадридський Реал зіграє в гостях у французького Бреста.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Реал Мадрид — РБ Зальцбург, Getty Images 23 січня 2025 Реал Мадрид — РБ Зальцбург 5:1 Відео голів та огляд матчу 22.01.2025
Реал Мадрид познущався над Зальцбургом 22 січня 2025 Реал Мадрид познущався над Зальцбургом
   