Родріго: Перемога над Зальцбургом додає Реалу впевненості

Форвард Реала прокоментував розгром Зальцбурга.

Напередодні мадридський Реал у сьомому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі розгромив австрійський РБ Зальцбург.

Реал Мадрид — РБ Зальцбург 5:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "галактікос" Родріго прокоментував виступ власної команди.

"Для Реала було життєво необхідно виграти цей матч Ліги чемпіонів. Це додає нам упевненості у собі. Це був дуже особливий вечір.

Я радий за Вінісіуса Жуніора, що він став гравцем матчу — він забив два важливі голи, і чим більше надалі він продовжуватиме це робити, а ми продовжуватимемо перемагати, тим краще буде для нас.

Асисти Беллінгема? Із Джудом дуже легко грати. Рухи, які він робить, паси, які він тобі віддає. Друга передача, яку він віддав мені п'ятою, була дуже якісною, і я радий, що граю поруч із ним", — заявив бразильський виконавець.

У заключному турі мадридський Реал зіграє в гостях у французького Бреста.