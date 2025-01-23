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-
29 січня
22:00
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-
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-
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Реал Мадрид — РБ Зальцбург 5:1 Відео голів та огляд матчу 22.01.2025

23 січня 2025

Реал Мадрид — РБ Зальцбург, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 22 січня 2025 року.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 мадридський Реал на власному полі обіграв австрійський РБ Зальцбург.

Без особливого спротиву з боку суперників цього разу обійшовся колектив Карло Анчелотті, забивши двічі в першому таймі, і додавши на свій рахунок ще три голи після перерви.

Відповідь від "Червоних биків" надійшла лише тоді, коли Реал уже відверто догравав цю гру.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — РБ Зальцбург 5:1 у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Реал Мадрид — РБ Зальцбург 5:1
Голи: Гоес, 23, 34, Мбаппе, 48, Вінісіус, 55, 77 -  Бідструп, 85

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер (Рамон Наверос, 78), Менді — Гоес (Діас, 72), Модрич, Себальйос (Алаба, 64), Беллінгем (Гюлер, 64) — Мбаппе (де Соуза, 72), Вінісіус

РБ Зальцбург: Бласвіх — Дедич, Байду, Бланк, Терзич — Єо (Діамбу, 63), Капальдо (Гурна-Дуат, 82), Бідструп, Глух (Кавамура, 82) — Доржелес (П'янтковські, 63), Дагім (Ратков, 88)

Попередження: Вінісіус

Джерело: MEGOGO

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